In isolatie Biosphere 3? Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 15-04-2020, 17:50 uur In september 1993 kwamen 8 vermoeide en hongerige mensen uit de kassen in de woestijn van Arazona, na een periode van 2 jaar isolatie. Een spraakmakend onderzoek dat bekend staat als Biosphere 2 . Het experiment had hun kijk op de wereld voor de rest van hun leven veranderd.

Wat zal de impact zijn van de onze huidige vorm van thuisisolatie?





Straks naar Mars

Biosphere 1 is de aarde, die we in haar volle glorie konden zien door de maanmissies. We zagen een compleet op zichzelf staande planeet, een kwetsbaar evenwicht van levende en niet-levende systemen. Besloten werd dit systeem in het klein na te bouwen op aarde, een volledig afgesloten systeem dat als een volwaardige biosfeer functioneert, om er achter te komen wat nodig zou zijn om straks bijv. naar mars te reizen. Een rijke Amerikaan Edward Base was bereid 150 miljoen dollar neer te tellen voor de bouw van Biosphere 2, waarin 8 mensen zich vrijwillig op lieten sluiten om te testen of het mogelijk zou zijn 2 jaar lang zelfvoorzienend te zijn.



Onverantwoord?

Het experiment was omstreden. Was het medisch en ethisch wel verantwoord? Wat als er een virus uit zou breken? Kan je mensen voor zo’n lange tijd verplichten samen te zijn, geïsoleerd van familie en vrienden? Dit was nog voor het Big Brother tijdperk!



Gedonder

Inderdaad was het een hele toer. Ze verbouwden hun eigen voedsel zonder chemicaliën of kunstmest, verzorgden hun kippen en varkens en verwerkten hun eigen afval. Veel liep niet volgens plan. Het zuurstofgehalte in de lucht bleek na verloop van tijd onvoldoende waardoor iedereen een beetje ‘gek’ werd. De bonje die ontstaat in zo’n sociaal vacuüm was heftig. Er waren uiteindelijk 2 teams die zoveel ruzie kregen dat ze elkaar zelfs na het experiment niet meer wilden ontmoeten. Maar er is ook een setje uit voortgekomen met een huwelijk dat altijd heeft standgehouden.



Beperkt beheersbaar

Interessant vind ik vooral dat wetenschappers zoveel niet konden voorzien, zoals de invloed van het verbouwen van groenten en het materiaal van de rotspartijen op het zuurstofgehalte. Ook dat er uiteindelijk een tekort was aan voedsel en met veel te weinig variatie.



De resultaten……

De wetenschap heeft flink geleerd van dit experiment en het onderzoek in de imposante gebouwen met de verschillende ecosystemen gaat nog steeds door. Ergens in die woestijn, waar je niets meer verwacht, rijzen de grote witte stalen kassen met een oppervlakte van zo’n 1,5 hectare. Als je ze ziet leg je vanzelf de relatie naar onze thuisisolatie, kleintje Biosphere 3.



Het duurt nog wel even voordat de impact hiervan duidelijk zal zijn.

Doorsturen Reageer

Over de auteur:

Aart Pijl MCM MA CMC

Expert in teamontwikkeling, organisatie verandering en leiderschapsontwikkeling. Ruim 25 jaar helpt hij leiders met het bouwen van organisaties die commitment van medewerkers en klanten verdienen. Aart is mede-oprichter van Change Company. Auteur van de gratis online Teamontwikkeling Praktijkgids. Laatste weblogs In isolatie Biosphere 3? Lichaamstaal in tijden van het coronavirus Corona-virus met dwarsdenkers Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.