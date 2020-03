Corona-virus met dwarsdenkers Door: Aart Pijl MCM MA CMC , 10-03-2020, 12:07 uur ‘Rebellen en Dwarsdenkers’ zorgen voor andere, nieuwe, verrassende inzichten. Als thema van de boekenweek worden dwarse schrijvers en personages geëerd omdat ze invloed hebben op het voorstellingsvermogen en de verbeeldingskracht van hun lezers. Hoe zit het met de rebellen en dwarsdenkers in organisaties?



Persoonlijk houd ik erg van mensen die spiegels voorhouden, met nieuwe ideeën komen en dwars durven zijn. Maar hoeveel dwarsigheid heeft een organisatie nodig, hoeveel kan een organisatie hebben en wat heeft dat met het coronavirus te maken?



Teveel van hetzelfde gaat het niet worden

We zien een golfbeweging. Eerst werden managers opgeleid als generalist en als manager hoog gewaardeerd. Nu hebben diezelfde managers meestal de schuld aan alles wat misgaat en zijn de vakspecialisten weer meer populair. Dan weer de roep om innovatie, want die gaat alles oplossen. Dus kom maar op met je creativiteit en disruptieve ideeën. Als er dan dwarsdenkers komen die ‘out of the box’ denken, dan zijn organisaties daar even blij mee, en daarna vaak snel weer flauw van. Wat heb je aan die luchtfietserij.



Drie sterke krachten

In de wereld van innovatie en creativiteit werken we al lang met een verhouding 1/3 specialist, 1/3 generalist en 1/3 ‘wilde gans’ om de vernieuwing aan te jagen. De specialist weet precies wat mogelijk is, wat ze kunnen maken of aanbieden. De generalist kent het groter systeem waarin de nieuwe producten of diensten een plaats krijgen en hoe het bijv. met de concurrenten zit. De ‘wilde gans’ is de creatieve denker, de dwarsdenker, die vaak niet gehinderd door kennis van zaken, met verrassende invalshoeken mag komen.



Respectvolle dialoog

De specialist, de generalist en de dwarse denker zijn samen nodig. De creatieve geesten en de specialisten van Nokia kregen het management, de generalisten, niet mee in het idee mobiele telefoons te maken met een kleurenaanraakscherm, een HD-camera en een app-winkel. Apple bracht een paar jaar daarna succesvol de Iphone op de markt. Het gaat om goede dialogen tussen generalisten, specialisten en creatieve geesten.



En lef

Nu met het corona virus zien we een minister die ons vertelt hoe we handen niet meer moeten schudden maar wassen. Deze crisis vraagt om een goed team waarin ook de dwarsdenkers hun rol kunnen spelen. Een crisis vraagt per definitie om over de grenzen van de bestaande oplossingen te kijken en met echt nieuwe inzichten en aanpakken te komen voor een situatie die volstrekt nieuw is. Wie durft dwarsdenkers hierbij in te zetten? En bij de klimaatcrisis, energietransitie, stikstofcrisis? Maar wel graag altijd in combinatie met een goed team inhoudelijke specialisten én generalisten. Doorsturen Reageer

Over de auteur:

Aart Pijl MCM MA CMC

Expert in teamontwikkeling, organisatie verandering en leiderschapsontwikkeling. Ruim 25 jaar helpt hij leiders met het bouwen van organisaties die commitment van medewerkers en klanten verdienen. Aart is mede-oprichter van Change Company. Auteur van de gratis online Teamontwikkeling Praktijkgids.

