  Hoe leuk moet je elkaar vinden om een goed team te zijn

Teambuilding is all over the place. Typ teambuilding in bij Google en je krijgt meer dan 13,5 miljoen hits na 0,47 seconden. Mijn ervaring is dat teams vooral praten over wat ze gaan doen, veel minder over wat ze ermee willen bereiken. Wil je iets gezelligs met elkaar doen, of wil je werkelijk de samenwerking verbeteren? Vaak ligt de nadruk op plezier, licht en luchtig, en mogelijk willen we er nog wat van opsteken. Maar wat als je redeneert vanuit het doel van het team, nl. betere dienstverlening voor de klanten, bijdragen aan de bedrijfsresultaten? Dan zou voor teambuilding een goede vraag kunnen zijn: wat heeft het team nodig om een goede of nog betere bijdrage te leveren?



Realistische verwachtingen

Echt een verbetering van de bijdrage hoef je niet te verwachten van een eenmalige samenwerkingsoefening, een etentje of een kanotocht. Voor de ontwikkeling van het team, de samenwerking, werkwijzen en innovaties is een proces meer op z’n plaats. Een proces met een duidelijke gezamenlijke richting en meerdere activiteiten om als team in die richting te bewegen.



Echt en geen spel

Voor een goed functionerend team gaat het minder om ‘gezellig’ en meer om ‘vertrouwen’. Wat helpt is een diep cognitief vertrouwen, voorbij het meer emotionele vriendschappelijke contact. Aan dit vertrouwen bouw je door werkelijk elkaars sterke en zwakke punten te leren kennen en echte gesprekken te voeren over echte (werk)problemen. Samen werken, samen problemen oplossen, daar samen op reflecteren en zoeken naar mogelijkheden om te verbeteren. Dat is je ware teamontwikkeling.



Stevige gesprekken

Zo leer je als team, maar ook als professional, beter strategisch te denken als je met elkaar het ‘conflict’ aangaat. Niet in de vorm van schreeuw e-mails met cc’s en bcc’s, wel in authentieke en assertieve communicatie, waarin teamleden onvoorwaardelijk hun gevoelens, gedachten, wensen en behoeften met elkaar delen. En dat op een manier dat je elkaar aanmoedigt om meer te delen, ook als je het oneens bent en het ongemakkelijk wordt. Ga op een constructieve manier het conflict met elkaar aan. Daarmee voorkom je verrassend genoeg een groei van de polarisatie onder de oppervlakte.



Investering in 'win win'

Zo’n proces van teamontwikkeling zal aan de ene kant effect hebben op de resultaten en dus de continuïteit van het team, van het bedrijf, op de korte en langere termijn. Teamleden zullen zich ook meer verbonden voelen, op een dieper niveau. Aan de andere kant zal het bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van alle teamleden, een ander soort plezier, met een positieve opbrengst voor ieders persoonlijke arbeidsmobiliteit.



Personeelsuitje is wel/geen teamontwikkeling

Met een leuke groep mensen de puzzels van een escaperoom oplossen geeft mij veel plezier, maar voor betere bedrijfsresultaten weet ik dat je op een ander niveau moet insteken.

Over de auteur:

Aart Pijl MCM MA CMC

Expert in teamontwikkeling, organisatie verandering en leiderschapsontwikkeling. Ruim 25 jaar helpt hij leiders met het bouwen van organisaties die commitment van medewerkers en klanten verdienen. Aart is mede-oprichter van Change Company. Auteur van de gratis online Teamontwikkeling Praktijkgids. Laatste weblogs Hoe leuk moet je elkaar vinden om een goed team te zijn Is schrijven over beďnvloedingstactieken wel zo netjes? Onbekend maakt onbemind Er zijn nog geen reacties.

