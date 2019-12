Welke van deze zeven eigenschappen heb jij, om succesvol je toegevoegde waarde te vergroten? Door: Wout Plevier, 18-12-2019, 13:43 uur Wat hebben Dafne Schippers, Marco Borsato en ir. Henri Peteri, de uitvinder van de kokendwaterkraan, met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht niets. Maar als je een stukje verder kijkt, kun je concluderen dat ze allemaal een mooi talent hebben, dat in eerste instantie niet altijd als zodanig werd herkend en ze hebben 7 eigenschappen die helpen...



Ze hebben ook allemaal een ongelofelijke drive gehad om door te zetten, zelfs als het aan alle kanten leek tegen te zitten. Ook hebben ze alle drie een enorme passie en drive getoond om hun ding te doen en te vertrouwen in eigen kunnen. Wellicht ging het in eerste instantie helemaal niet om resultaat halen. Misschien volgden ze gewoon hun hart en deden ze wat ze het allerleukste vonden. Ook waren ze enorm leergierig.



Carol S. Dweck, hoogleraar psychologie aan Stanford University, heeft tientallen jaren onderzoek gedaan naar prestaties en succes. Ze bundelde de conclusies in een prachtig boek, getiteld Mindset. Wat heeft ze ontdekt?



Ze is erachter gekomen dat niet alleen talenten en vaardigheden voor succes zorgen. Succes hangt voor een groot gedeelte ook af van iemands mindset, zijn denk- en leerstijl. Dweck ontdekte dat er twee mindsets zijn: de statische mindset en de op groei gerichte mindset. Hoe jij aankijkt tegen het ontwikkelen van jouw talenten en kwaliteiten, heeft belangrijke consequenties voor je leerhouding en daarmee ook voor je mate van succes.



Iemand met een statische mindset gelooft dat intelligentie en de mate van talent de doorslaggevende factoren voor succes zijn. Mensen met een statische mindset zoeken steeds naar bevestiging van hun intelligentie, persoonlijkheid of karakter. Het draait vooral om succes hebben, slim overkomen, zorgen dat je geaccepteerd wordt en jezelf een winnaar voelen. De grootste angst is falen, dom overkomen, afgewezen worden en jezelf een verliezer voelen. Mensen met deze mindset gedragen zich defensief bij belemmeringen en geven al gauw op. Het resultaat van de statische mindset is dat je je niet echt ontwikkelt en dus minder bereikt dan mogelijk is. De statische mindset beperkt de prestaties, werkt destructief op de gedachten en leidt tot slechte leermethoden.



Om je succes te verhogen dien je SLiM! te leren. Dit doe je door de op groei gerichte mindset aan te nemen. Dit betekent dat je accepteert dat mensen verschillend zijn als het gaat om talent, interesse en temperament, en tegelijkertijd het idee omarmt dat iedereen zich kan ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen. Mensen met deze mind-set weten dat ze hun basiskwaliteiten kunnen ontwikkelen door er moeite voor te doen. Intelligentie is voor een groot deel te ontwikkelen.



Dit zorgt ervoor dat je gemotiveerd wordt om te leren. Je gelooft namelijk dat je ware potentie nog onbekend is en dat het niet te voorspellen is wat je kunt bereiken als je er jarenlang aan werkt en oefent. Deze mindset geeft hoop en kan zelfs de inspiratie geven om een voorliefde voor leren te krijgen. Je bent dan blij met uitdagingen en je geeft niet zomaar op bij tegenslag. Je realiseert je namelijk dat inspanning de weg is tot werkelijk meesterschap. Je zet je hierdoor volledig in en daardoor kun je je ook door de moeilijkste perioden van je leven heen slaan. Je leert van kritiek en wordt geïnspireerd door het succes van andere mensen. Hierdoor leer je sneller, beter, krijg je meer plezier, ontspan je meer en til je jezelf steeds meer naar een hoger niveau.



We hebben ook ontdekt via een uitgebreide vragenlijst onder onze succesvolle klanten en 163 verdiepende interviews met succesvolle mensen, dat er daarnaast 7 gewoonte-gedragingen zijn die elke mens dient te hebben om succes te boeken. Succesvolle mensen schakelen die niet zo maar een keer aan. Ze denken met regelmaat, lees elke dag, aan deze 7 eigenschappen. Ze staan ook uitgebreid beschreven in ons inspiratie -boek SLiM! Ze weten wat hun bestemming is en plaatsen zichzelf al meer in de toekomst. Wat wil ik bereiken? Hoe ben ik dan? Wat voel ik dan? Welke mensen werk ik mee samen? Wat zetten we samen precies neer? Vanuit welke missie, vanuit welke visie? Welke zingeving zit daar voor mij achter?

Ze voelen elke dag de noodzaak. Aan wie moet ik het beste van mezelf laten zien? Waarom is dit absoluut noodzakelijk? Welke standaarden moet ik daarvoor verhogen.

Ze zorgen voor 100% levensenergie. Waar kan ik de de druk verlagen (bij factoren die negatieve stress geven) en waar mag meer druk op de ketel omdat het mij positieve energie geeft? Hoe zorg ik dat ik 100% lifefit ben? Wat moet ik doen om voldoende te bewegen? Gezond te ademhalen? Mezelf te ontgiften? Gezond te eten? Voldoende rustmomenten in te plannen? Een positieve mind-set te ontwikkelen? Rustig te ademen? Verbinding te zoeken met anderen?

Ze verhogen hun productiviteit. Waar kan ik mijn productiviteit verhogen in zaken die er echt toe doen? Wordt enrom goed in jouw sleutel vaardigheden die de meeste waarde opleveren.

Ze zijn goed in beïnvloeden van andere mensen. Hoe kan ik mensen leren hoe ze dienen te denken en wat kan ik doen om ze te helpen zodat iets naar een beter resultaat leidt? Hoe daag ik mezelf en anderen uit om zich te ontwikkelen? Hoe kan ik een rolmodel zijn voor mijn omgeving?

Ze laten regelmatig moed zien en bereidheid om risico's te nemen. Ze waarderen ook de momenten dat het moeite kost. Ze delen regelmatig hun ambities en ook de waarheid over hoe het precies gaat. Ook al gaat het even niet zo goed. Ze hebben iets of iemand die het waard is om dit gevecht voor aan te gaan.

Ze DOEN dit en monitoren elke dag hun ritueel voor succes. Kortom, welke routine dien ik te volgen om dichter bij mijn bestemming te komen? Veel leiders hebben dit niet. Het maakt het wezenlijke verschil tussen succesvol en niet of minder succesvol door het leven koersen. In principe heeft iedereen deze zaken in zich. Het grote onderscheid is dat mensen met succes het vaker op dagelijkse basis laten zien. Ze volharden meer en focussen exact op wat aandacht nodig heeft.



Als je bovenstaande eigenschappen bekijkt. Waar kun jij dan winnen? Ik gun je namelijk dat je deze SLiM!-leren-mindset meer ontwikkelt. Deze stelt je namelijk in staat tot je werkelijke potentieel te komen. Dus faal, val, ontvang feedback, stel je open, evalueer, leer en verbeter jezelf stapje voor stapje. Want ook jij hebt 100 procent potentieel in je, wat de wereld mag zien.



Zit je niet op je koers? Heb jij geen duidelijk beeld van je talenten en loopbaan? Ervaar je regelmatig veel stress? Wil je actief je vitaliteit omhoog brengen en 100 procent vrij te leren leven? Kijk dan eens naar onze SLiM! training. Wij vinden het super gaaf om krachtige mensen te ontwikkelen die leiderschap en visie laten zien in hun eigen werk en leven. Voor professionals, teams en organisaties. Talentontwikkeling zoals het hoort. Doorsturen Reageer

Welke van deze 7 eigenschappen mis jij nu om 100% succesvol te zijn in jouw toegevoegde waarde tonen? Duidelijkheid over jouw koers en bestemming? Voldoende levensenergie en vitaliteit om te kunnen knallen? Een duidelijke noodzaak waarom je absoluut dit elke dag dient te doen? Duidelijke focus op wat echt belangrijk is en bijdraagt aan jouw missie? De vaardigheid om anderen positief te beïnvloeden, te ontwikkelen en helpen de juiste Mindset en gedrag te laten zien? De moed om fouten te maken en risico's te nemen en daarvan te genieten als part of the game? Bovenstaande activiteiten elke dag omzetten in DOE acties die je regelmatig evalueert en bijstuurt? Over de auteur:

Wout Plevier

Coach, Trainer, Spreker l Persoonlijke Effectiviteit l Teamsucces l Versneld Leren en Lezen

info@woutplevier.nl

W 073 52 2 5656



https://woutplevier.nl

SLiM! Training, inspirerende spreekshows en topcoaching voor meer persoonlijke grip in werk. Inspiratie en DOE trainingen met 100% rendement voor managers, teams en werkende professionals.



Download hier "Bezieling" uit SLiM!: het interactieve prachtige boek voor meer succes, focus, meer plezier en de juiste balans. Laatste weblogs Welke van deze zeven eigenschappen heb jij, om succesvol je toegevoegde waarde te vergroten? Vijf Praktische tips voor effectieve verkoopgesprekken Is ondernemend Nederland de weg een beetje kwijt? Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.