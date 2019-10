  Zes tips bij het kiezen van je burn-out coach

Nederland telt bijna 4500 burn-outcoaches, allemaal met een eigen aanpak. Dat zorgt voor keuzestress. Want: welk hersteltraject is voor jou het beste? Zes tips die je helpen om een beslissing te nemen.



1. Ga niet over één nacht ijs

Zodra je burn-out bent, loop je kans dat je huisarts of Arbo-arts je doorverwijst. Maar we zijn allemaal uniek. Het is raadzaam om jezelf eerst goed te oriënteren. Laat je daarom niet zomaar iets voorschrijven, maar volg je innerlijke kompas. Het negeren ervan is namelijk één van de belangrijkste oorzaken waarom je überhaupt opgebrand thuis zit, of tegen een burn-out aanhikt.



2. Kies voor ervaring

Iemand zonder aantoonbare ervaring laat je niet jouw geld beleggen. En bijvoorbeeld ook geen openhartoperatie uitvoeren of een vliegtuig besturen. Je wilt dat die persoon een ervaren specialist is. Dit mag je van een burn-out coach eveneens eisen. Informeer hier dus naar. Is de coach daarnaast ook ervaringsdeskundig, dus zelf ooit burn-out geweest? Dat biedt een meerwaarde. Omdat hij of zij precies weet wat jij doormaakt.



3. Zoek een methode die bij je past

De tijd dat er maar één keuze is om te herstellen van burn-out, is allang voorbij. En dat is niet voor niets. Want als de aloude psychologische aanpak bij iedereen aan sloeg, zou er geen ruimte zijn geweest voor nieuwe initiatieven. Online kun je je informeren over uiteenlopende trajecten. Heb je bijvoorbeeld een ‘niet lullen maar poetsen’ mentaliteit? Dan zal je je thuis voelen bij een dito aanpak. En is een lang traject van gesprekstherapie niet aan jou besteed.



4. Leer van de ervaring van anderen

Over welke burn-out oplossingen zijn anderen positief en waarom? Je vindt het antwoord als je op zoek gaat naar referenties op de websites van verschillende coaches. Kijk of er reacties zijn van cliënten waarin jij jezelf herkent en waarin zaken naar voren komen die jou positief triggeren. Veel coaches benoemen op hun site geen specifieke doelgroep. Uit de referenties kun je toch vaak opmaken dat zij die (onbewust) wel hebben. En dus ook of jij daarin past.



5. Vind een coach met wie het klikt

Op een goede website is altijd een ‘over mij’ te vinden. Als je deze leest, voel je vaak al of je ‘iets’ met iemand hebt of niet. De tone of voice van de website draagt daar ook aan bij. Is er een video van de coach? Dat geeft nog meer houvast. Maar ga niet alleen daarop af. Pak eerst eens de telefoon om meer te weten te komen en laat je gevoel spreken. Het is de bedoeling dat jij je bij je toekomstige coach op je gemak voelt.



6. Vraag een gratis oriënterend gesprek aan

Een goede coachpraktijk zal je graag vrijblijvend informeren. Omdat het voor beide partijen van belang is om uit te vinden of er een klik is en of het aangeboden traject jou als gegoten zit. En zal je dus nooit willen overhalen of onder druk zetten.



Ook mijn aanpak zal niet iedereen aanspreken en ik wil ook niet met iedereen aan de slag. Ik was zelf burn-out en ontwikkelde 26 jaar geleden noodgedwongen een methodiek tegen burn-out. Ik hecht aan een extreem hoog slaagpercentage. Dat bereik ik uitsluitend door te werken met een specifieke doelgroep.



Conclusie: de klik tussen coach en burn-outer plus kennis en ervaring bepaald een belangrijk deel van het resultaat.



Pieter Frijters

Burnoutcoach.nl