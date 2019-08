Zeven tips voor sneller burn-out herstel (video) Door: Pieter Frijters, 18-08-2019, 23:34 uur Ooit las ik het volgende verhaal. Misschien ken jij het ook? Twee zoons groeiden op bij een alcoholistische vader. De een raakt verslaafd aan de alcohol en belandde in de goot. De ander werd een succesvol zakenman, stichtte een gezin en leidde een leven vol geluk en voorspoed. Op de vraag waarom zijn leven zo ellendig en mislukt was, antwoordde de eerste zoon: ‘Mijn vader was alcoholist’.



Op de vraag waarom hij zo gelukkig en succesvol geworden was, antwoordde de tweede zoon: ‘Mijn vader was alcoholist’.



Zoals het verhaal illustreert zijn negatieve omstandigheden een voedingsbodem waarop twee uitersten kunnen groeien. Het gaat erom wat jij met die omstandigheden doet.



Houd jij anderen of omstandigheden verantwoordelijk voor je burn-out? Dan bemoeilijk je jouw eigen herstel. Want op de buitenwereld heb je nou eenmaal géén honderd procent invloed. Op hoe jij op alles reageert, dàt heb je wel totaal in eigen hand.



Hieronder geef ik je zeven stappen om het heft in eigen hand te nemen



1. Neem de leiding

Identificeer je nooit met je burn-out. Want je bent niet burn-out, maar erváárt burn-out verschijnselen. Wat jij wel bent? De oplossing. Een burn-out ervaring is een optelsom van eerder gemaakte keuzes. Niemand anders dan jij kan andere keuzes maken en zo een nieuwe ervaring creëren.



2. Laat je niet vangen

Laat je niet vangen door het idee dat jouw situatie niet zou moeten zijn zoals het nu is. Je verspilt je laatste beetje energie dan aan zinloos verzet. Het nu kan nou eenmaal niet anders zijn dan het zich aandient.



3. Leer los te laten

Het leven bestaat uit 2 zaken: dingen waar je invloed op hebt en dingen waar je geen invloed op hebt. Als je ergens geen invloed op hebt, maak je er dan niet druk over en laat het los. Heb je er wel invloed op? Onderneem actie.



4. Regisseer je binnenwereld

Er is één ding wat je altijd in eigen hand hebt. Dat is wat er binnenin je plaatsvindt. Niets of niemand kan bijvoorbeeld woede, stress, zelfverwijt, of verzet bij je teweegbrengen. Dat kun je echt alleen maar zelf.



5. Benut je vrijheid van denken

Gedachten hebben geen grenzen. Je bezit de vrijheid om te denken wat je wilt. Gebruik die vrijheid wijs. Stuur je gedachten in positieve richting. Want wat je over jezelf, anderen en het leven gelooft, wordt jouw werkelijkheid. Het bepaalt je emoties, je gedrag en de uitkomst ervan.



6. Verander je verhaal

Denk je steeds aan wat je niet wilt? Houd je dan vanaf nu bezig met wat je wel wilt. Ben je aan het malen over waar je tegen bent? Formuleer voortaan waar je vóór bent. Slijt je je dagen met het kniezen over wat je niet hebt of bent? Richt je aandacht op wat je wel hebt, wat je wel kunt en wat er leuk, mooi en goed aan je is. En wees er dankbaar voor.



7. Kom in actie

Er is geen coach die jouw leven kan veranderen. Er is ook geen pil die dat doet. Een pil kan je enkel verdoven. Een coach geeft inzicht en tools. Maar als jij niet actief met de aangereikte gereedschappen aan de slag gaat, blijft alles bij het oude. Verwacht dus geen wonder, maar wees het zelf.