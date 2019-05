  Spreekcoherentie: Spreek in het ritme van alles dat leeft

Niet wàt je vertelt, maar hòe je dat doet, bepaalt in overgrote mate of je geloofwaardig bent. En of de boodschap van jouw presentatie beklijft. Het heeft alles te maken met ritme van spreken. Alles wat leeft heeft een ritme. Een regelmatig, onregelmatig ritme. Van hard, zacht, langzaam, snel en alles wat daar tussenin zit. Denk aan westerstormen, luidruchtig en woest. En fluisterende zomerse briesjes. Het wisselen van eb en vloed en jaargetijden die elkaar opvolgen. Alles heeft z’n eigen volume, snelheid en dynamiek.



Regelmaat in onregelmatigheid; de natuur kent dit niet voor niets. Altijd dezelfde temperatuur, windsnelheid, luchtvochtigheid en evenveel zon of bewolking is destructief. Daar valt nauwelijks mee te leven. Datzelfde geldt voor het geven van lezingen en presentaties. Zonder afwisseling in ritme, help je jouw presentatie grotendeels om zeep.



De meest gemaakte fouten die ik regelmatig signaleer zijn:



- Monotoon spreken

- Alle zinnen hoog eindigen

- Te snel spreken

- Te zacht spreken

- In één ritme spreken

- Spreken zonder pauzes in te lassen



As je monotoon spreekt, houd je de aandacht niet vast. Je overtuigt niet.



Als je je zinnen hoog eindigt, klinkt het alsof je overal aan twijfelt. Je wekt geen vertrouwen.



Wanneer je te zacht, of steeds in hetzelfde volume spreekt, kun je geen emotie in je verhaal laten doorklinken. Je weet je publiek niet wezenlijk te raken.



Ook het alsmaar in hetzelfde ritme spreken, maakt het voor mensen moeilijk om naar je te luisteren. Het is funest voor de aandacht.



En spreek je te snel? Dan krijgt het brein van je toehoorders niet de kans om jouw woorden maximaal op te nemen. De boodschap kan niet indalen.



Zorg voortaan voor synchroniciteit tussen het onderwerp en jouw volume en snelheid van spreken. Wanneer je vertelt over een rit in een snelle auto, spreek dan ook snel. Gaat het daarna over iets langzaams, vertraag je spreken. ‘Een donderslag bij heldere hemel’, spreek je luid uit. ‘De wind speelde zachtjes met haar haar’, klinkt zacht. Spreek vrolijk wanneer je iets vrolijks vertelt. En laat je stem resoluut klinken als je een conclusie of statement maakt.



Oefen jezelf goed in het afwisselen van het ritme waarin je spreekt. Het maakt je verhaal congruent, waardoor het brein van jouw toehoorders het gemakkelijk in zich opneemt.



Besteed veel aandacht aan dit belangrijke onderdeel van presenteren. Zet het gevoel dat je overdrijft gerust opzij. Want geloof me, jouw publiek ervaart dit heel anders.



*Je kunt deze presentatietip ook toepassen op je denken. Als je wilt dat iets blijvend doordringt in jouw mind, dan is het noodzakelijk dat je jouw denkstem afwisselt van snel naar rustig, van streng naar aardig, van hard naar zacht, etc.