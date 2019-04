  Zo regisseer je het begin van jouw presentatie (video)

Feilloos de regie nemen. Vrijwel alle deelnemers aan mijn presentatietrainingen worstelen ermee. Het is letterlijk een eye opener als ik ze leer hoe je dát doet. Want stel, je hebt een goed verhaal. Je bent helemaal klaar voor je toehoorders. Zijn zij dan ook klaar voor jou? Muisstil dus? En in gespannen afwachting van wat jij gaat zeggen? Specifieke actie

Natuurlijk, fysiek zijn ze er. Omdat jouw onderwerp hun interesse heeft. Soms ook als moetje, omdat het nu eenmaal bij het werk hoort.



Maar, om jouw publiek er met hun hoofd volledig bij te krijgen, én te houden…, geloof me, dat vraagt om een specifieke actie. Want het is zelden zomaar stil. Niet in de zaal. Zeker niet in de hoofden van jouw publiek. En dan is er nog de smartphone die aandacht vraagt voor ditjes en datjes.

Daar mag je als spreker eerst mee dealen. Want je wilt bij iedereen maximaal doordringen.



Niet met je stem

Wat ik vaak zie is dat sprekers de regie willen nemen met hun stem. ‘Mag ik even uw aandacht…?’ Of door ‘Test, test…’ in de microfoon te roepen. Meteen van wal steken, dat gebeurt ook regelmatig. Terwijl lang niet iedereen bij de les is.

Maar regisseren, dat doe je niet met je stem. Want met je stem componeer je de toon en het ritme van jouw verhaal. En dat komt later. Regisseren doe je met je ogen.

En dat is waarmee je begint. Zwijgend.



- Kijk rond en controleer of iedereen bereid is om naar je te luisteren.

Kijk niet vanuit je ooghoeken. Draai je hoofd goed mee.

- Zie je een groepje mensen praten? Laat je blik op hen rusten totdat zij stil zijn.

- Herhaal dit totdat je niemand meer ziet praten.

- Zijn er mensen bezig met hun mobiel? Blijf ook in dit geval gericht kijken, totdat je de aandacht hebt.

- Blijf op deze wijze regisseren met je ogen totdat je een speld kunt horen vallen. En regisseer dan nog even kort de stilte.

- Heet dan iedereen welkom. Doe dit in een niet te snel tempo en blijf rondkijken.



Honderd procent contact

Zelf ga ik voor honderd procent verbinding met mijn toehoorders. Met minder neem ík in ieder geval geen genoegen. Nooit. In deze video doe ik je voor hoe het regisseren van jouw publiek er in de praktijk uitziet.