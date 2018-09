Vijf valkuilen om te vermijden bij IT-implementaties Door: Richard van der Lee, 17-09-2018, 16:41 uur Welke vijf valkuilen kom je tegen tijdens het realiseren van IT-implementaties en verandertrajecten binnen organisaties? Lees over weerstand, acceptatie en verandering en IT als lust in plaats van last.



De juiste persoon op de juiste plaats

In de blog Implementeren is mensenwerk is het belang van de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plaats duidelijk naar voren gekomen. En natuurlijk is dit een belangrijk uitgangspunt voor het succesvol doorlopen van implementatietrajecten, alleen blijft het hier niet bij. Er zijn namelijk diverse valkuilen waar organisaties ook mee te maken kunnen krijgen tijdens dit soort trajecten. Valkuilen die veelal samenhangen met het ontbreken van draagvlak op de werkvloer, waar zich vaak de (eind)gebruikers bevinden. En wanneer draagvlak ontbreekt, is uiteindelijk een desinvestering en de volgende teleurstelling bij medewerkers en uiteindelijk ook de klanten het gevolg.



IT als lust in plaats van last

In dat opzicht worden vernieuwingen en IT-specialisten binnen organisaties en vooral door de 'business' nog te vaak gezien als een last in plaats van een lust, wat ook is beschreven in Waardecreatie: is de blog tussen IT en de business overbrugbaar of.........? . Dat is jammer en vooral onnodig. IT kan namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van organisatie-resultaten en de onderliggende procesgang, alleen is het dan wel zaak de eventuele weerstand op de werkvloer weg te nemen. Maar waar komt deze weerstand vandaan? Natuurlijk zou je het cliché ‘onbekend maakt onbemind’ kunnen aanvoeren, maar dit is te gemakkelijk. Weerstand en het bijpassende gedrag heeft in dit geval ook te maken met ervaringen die eerder, tijdens vergelijkbare projecten, zijn opgedaan. In dat opzicht is de opmerking van Victor Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen, in zijn boek De vrije wil bestaat niet (2011), zeer toepasselijk:



Gedrag in het heden wordt bepaald door gebeurtenissen uit het verleden.



Vijf valkuilen

Om weerstand 180 graden te draaien naar acceptatie, is het in ieder geval zaak te leren van de fouten, die in het verleden binnen de eigen organisatie en bij andere organisaties, zijn gemaakt. In dat opzicht zijn er bij het succesvol implementeren van IT en natuurlijk ook bij andersoortige veranderingstrajecten vijf valkuilen meer dan geregeld zichtbaar. Doe hier dus je voordeel mee bij het volgende project. Het niet of onvoldoende betrekken van toekomstige gebruikers bij het opstellen van requirements.

Kiezen voor een traditionele selectie van de gewenste oplossingen.

Starten met de implementatie, zonder goed beeld te hebben van het draagvlak op de werkvloer.

Een gebrek aan focus bij de besluitvormers om de implementatie succesvol te laten verlopen.

Al bij voorbaat uitgaan van standaard projectaanpak, terwijl de wereld meer te bieden heeft dan alleen agile of waterfall. Waar het om gaat



Uiteindelijk heeft alles te maken met verandering en de acceptatie hiervan. Vanuit die optiek gezien is het onderstaande citaat van George Bernard Shaw een meer dan passende afsluiting van deze blog. Veel veranderplezier toegewenst.



Over de auteur:

Mijn naam is Richard van der Lee en ik werk dagelijks en vooral met heel veel plezier als Senior Consultant Projects & Change bij Improven.



Naast mijn werkzaamheden bij Improven ben ik Certified Facilitator & Workshopdesigner LEGO® SERIOUS PLAY®. Onder de naam 'Organileren' help ik met deze vorm van serious gaming organisaties en teams bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van o.a. talentontwikkeling, samenwerking, interne en externe communicatie, strategie en klantgerichtheid.



​Ik heb een MBA-dissertation geschreven over leiderschap en talentontwikkkeling en daarnaast opleidingen afgerond en ervaring opgedaan op het gebied van management, procesoptimalisatie,, community building, Business Process Management en projectmanagement (incl. Scrum--trainingen). Ik ben tevens (co) auteur en initiator van meer dan 10 co-creaties in boekvorm oftewel managementboeken die gaan over diverse organisatieaspecten, varierend van talentontwikkeling tot leiderschap, van werkstress tot bevlogenheid (Uitgegeven via o.a. de uitgeverijen Koninklijke van Gorcum, HR Xpress en De Alfabetboeken).



