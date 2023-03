 IT-beslisser verkiest low-code boven high-code applicatieontwikkeling

Maatwerksoftware versus standaardsoftware - Ruim één op de drie (37 procent) IT-beslissers kiest bij het ontwikkelen van een applicatie altijd voor low-code boven high-code. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 500 IT-beslissers en -beïnvloeders over ontwikkelen in low-code, uitgevoerd in opdracht vanmyBrand Conclusion. De helft (48 procent) van de IT-beslissers en -beïnvloeders vindt dat het ontwikkelen van een idee naar een werkende applicatie sneller gaat met low-code dan met high-code.



Als applicaties eenmaal ontwikkeld zijn, is natuurlijk de vraag hoe vaak ze succesvol in productie worden genomen. In veel gevallen (37 procent) geldt dit voor de helft tot driekwart van de ontwikkelde maatwerkoplossingen. Bij 35 procent van de organisaties is dit een kwart tot de helft van de oplossingen. Naast het zelf ontwikkelen van applicaties, maken organisaties ook gebruik van standaardsoftware. Volgens de meerderheid (58 procent) van de IT-beslissers en -beïnvloeders voegt standaardsoftware direct waarde toe aan de organisatie. Bijna twee op de drie (65 procent) proberen standaard bedrijfsprocessen dan ook zoveel mogelijk onder te brengen in standaardsoftware.



Maatwerksoftware

Over de toepassing van maatwerksoftware zijn de meningen verdeeld. Twee op de vijf (40 procent) IT-beslissers vinden dat er binnen de organisatie onnodig vaak maatwerksoftware wordt toegepast. Een kwart is het hier niet mee eens. Eén op de drie (35 procent) zegt low-code vooral niet snel in te zetten voor kernprocessen. De kans is groter dat organisaties low-code inzetten voor front-end applicaties. Een kwart geeft aan low-code enkel hiervoor geschikt te vinden. Daarnaast is er een groep die dusdanig enthousiast is over low-code, dat high-code softwareontwikkeling wellicht volledig verleden tijd wordt. Eén op de drie (34 procent) wil in de toekomst stoppen met het ontwikkelen in high-code.

Jelle Hendriks, commercieel manager OutSystems bij myBrand Conclusion: "Het is mooi om te zien dat low-code steeds meer een vaste plek krijgt in het architectuurlandschap van organisaties. In sommige gevallen is dit naast high-code en in andere gevallen als vervanging van high-code vanwege de snellere time-to-market. Waar low-code voorheen nog weleens uitleg behoefte, heeft de ontwikkelmethode nu veel meer bekendheid. Dat zorgt ervoor dat steeds meer organisaties de voordelen van low-code zelf ervaren, zoals de hoge ontwikkelsnelheid."