 Geld besparen op dataprotectie kan zorgen voor vervelende verrassingen

Dataprotectiebudgetten zouden moeten toenemen, niet afnemen - Met de dreigende recessie van vandaag de dag zullen veel bedrijven hun budgetten verlagen, hun plannen aanpassen en op zoek gaan naar nieuwe manieren om kosten te besparen, volgens Dave Russell, Vice President of Enterprise Strategy bij Veeam. Ook IT-budgetten zullen onder druk komen te staan.



IT-teams zullen hun prioriteiten moeten herevalueren, waarbij CapEx/OpEx afgewogen moet worden tegen transformatieplannen en beveiligingsoverwegingen. Maar wat zal er gebeuren met de dataprotectie-budgetten? Met drie van de vier organisaties die vorig jaar alleen al te maken kregen met een ransomware-aanval, moeten bedrijven die kosten besparen op dataprotectie extra op hun hoede zijn.



Naarmate de tech-stack van veel organisaties elk jaar groter en complexer wordt, groeit ook de hoeveelheid data die zij creëren en beheren. Als gevolg zien we een toename van het aantal strategische workloads en applicaties die worden gezien als ‘bedrijfskritisch’. Het vermogen van bedrijven om deze workloads te beschermen in het geval van een ramp, loopt echter niet gelijk op.

Het Veeam Data Protection Trends Report 2022 laat zien dat 90 procent van de organisaties een ‘beschikbaarheidskloof’ heeft tussen de verwachte uptime van de Service Level Agreement (SLA) en hoe snel IT-teams terug kunnen keren naar productiviteit. Nog zorgwekkender is dat 89 procent van de organisaties een ‘beveiligingskloof’ heeft tussen de data die zij zich kunnen veroorloven om te verliezen zonder dat het de service beïnvloedt en welke data daadwerkelijke geback-upt en beschermd worden.

Helaas wordt deze kloof alleen maar groter. Hoewel dataprotectiebudgetten de afgelopen jaren zijn toegenomen om de beschikbaarheid van systemen en snellere disaster recovery mogelijk te maken, stijgen ze nog altijd niet snel genoeg om gelijke tred te houden met het toenemend aantal strategische workloads. De impact van een recessie en lagere IT-budgetten op deze situatie is lastig te voorspellen. Terwijl het vertragen van digitale expansie in theorie de strategieën voor dataprotectie de kans geeft om hun achterstand in te halen, is innovatie vaak het geheim gebleken om een economische crisis te overleven.

Storingen, of deze nu veroorzaakt worden door interne fouten of externe inbraken, kosten naar schatting zo’n 1.459 euro per minuut en duren gemiddeld 78 minuten. Dit komt neer op ongeveer 113.000 euro per storing. Gelukkig is dataprotectie in veel sectoren, zoals de financiële dienstverlening, sterk gereguleerd, maar verticale markten, waar de regulering niet zo strak is, geven bedrijven de ruimte om te weinig te investeren. Als de kloof niet opgelost wordt of zelfs groter wordt, zullen de impact en frequentie van storingen nog groter worden.



Niet weten wat te beschermen kost organisaties veel geld

Hoe moeten IT-teams deze beschermings- en beschikbaarheidskloof aanpakken? Als de budgetten krap zijn, is het belangrijker dan ooit te zorgen dat de investeringen op de juiste plaats terechtkomen. Als er besparingen of optimalisatie-mogelijkheden worden gevonden, moeten deze direct doorgevoerd worden in de dataprotectiestrategie.

Een veelvoorkomende reden dat budgetten voor dataprotectie niet voldoende zijn, is dat organisaties in het begin simpelweg niet de juiste gegevens beschermen en back-uppen. Uiteindelijk komt het allemaal neer op weten wat je moet beschermen. Hoewel sommige verticale markten op dit gebied al volwassen worden, is er nog een lange weg te gaan. In een ideale wereld maken we altijd een back-up van alles, maar in de praktijk komt het erop neer te weten wat bedrijfskritisch is en wat niet. Wat moet bij een storing of cyberaanval worden hersteld om zo snel mogelijk weer aan de slag te kunnen?

Dit klinkt eenvoudig, maar binnen een organisatie zijn er verschillende prioriteiten. Wat men classificeert als ‘bedrijfskritisch’ zal van team tot team verschillen. Wat een applicatieontwikkelaar belangrijk vindt, zal waarschijnlijk niet helemaal overeenkomen met dezelfde lijst van een databasebeheerder. Als kritieke gegevens verkeerd geclassificeerd worden, riskeert u geld, middelen en langere downtime.

Deze dissonantie kan ook betekenen dat organisaties zichzelf ‘overbeschermen’; middelen vastzetten en potentiële hiaten ongemoeid laten als gevolg van onderfinanciering elders in de organisatie. Als meerdere teams zaken op meerdere manieren beschermen en back-uppen, is dat niet alleen inefficiënt en duur, maar zorgt dit er ook voor dat snel noodherstel onwaarschijnlijk is. Om snel te herstellen van downtime, heb je één aanpak en één strategie nodig.

Om dit op te lossen, moeten dataprotectieteams een ‘business impact assessment’ uitvoeren om te bepalen welke gegevens het belangrijkst zijn. Geef prioriteit aan bedrijfskritische informatie en stel een herstelplan op dat deze informatie zo snel mogelijk beschermt en herstelt. Zie het een oefening met een reddingsboot. Als je maar tien mensen op één boot kunt zetten, wie moeten dat dan zijn?



Haal de meeste waarde uit jouw tech-stack

Organisaties moeten blijven investeren in back-up en herstel, maar welke oplossingen bieden de meeste waarde als bedrijven moeten werken met krappe budgetten? Daar is geen universeel antwoord op. Dat hangt namelijk af van de vereisten van het product of de service. Er zijn echter wel belangrijke overwegingen die gemaakt moeten worden als budgetten worden opgerekt.

Vanuit licentieperspectief kan de mogelijkheid om infrastructuur te hergebruiken binnen een niejouwe oplossing de extra hardwarekosten loskoppelen die vaak aan softwarelicenties zijn vastgebout. Daarnaast betekent een universele licentie dat het back-upsysteem niet vaststaat bij een vendor, zodat je de back-ups gemakkelijk van on-premises naar de cloud en van de ene naar de andere leverancier kunt overbrengen.

De laatste kostenoverweging voor back-up en disaster recovery is de complexiteit van de gebruikte oplossing en de bijbehorende arbeidskosten. Het beschermen van gegevens in workloads is, met name in hybride infrastructuren met complexe architecturen zoals Kubernetes, een grote taak, en een complexe back-upoplossingen kan de kostenstructuur dan ook snel onbeheersbaar maken. Door een product te kiezen dat intuïtief is of gebruiksvriendelijkheid vooropstelt, kan worden voorkomen dat er veel mensen nodig zijn of dat teams hier speciale kennis voor nodig hebben.

Ondanks de onzekere economische tijden, zullen digitale transformatieplannen doorgaan. Zeker in tijden van crisis kunnen bedrijven niet stil blijven staan. IT- en dataprotectie-teams hebben de taak om het toenemend aantal kritieke workloads te beheren en ervoor te zorgen dat ze de kloof dichten tussen technologie en hoe goed deze wordt geback-upt en beschermd. Dus, aangezien budgetten krap worden, moeten organisaties optimaliseren, ervoor zorgen dat de juiste workloads en applicaties prioriteit krijgen en ervoor zorgen dat er een eenvoudige, flexibele, betrojouwbare en krachtige back-upoplossing is. Alleen dan kunnen zij ervoor zorgen dat ze voldoende beschermd zijn en klaar zijn voor de turbulente tijd die komen gaat.