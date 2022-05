 Helft CISO's wereldwijd voelt zich niet voorbereid op een cyberaanval

56 procent van de Nederlandse CISO's beschouwt menselijke fouten als de grootste cyberkwetsbaarheid van hun organisatie - Proofpoint publiceert zijn jaarlijkse Voice of the CISO-rapport, waarin de belangrijkste uitdagingen voor chief information security officers (CISO's) worden onderzocht. In 2021 hebben CISO's wereldwijd een nieuwe manier van werken leren kennen, maar velen voelen zich inmiddels vertrouwd in deze nieuwe omgeving.



In Nederland denkt slechts 28 procent van de CISO's dat ze het komende jaar het risico lopen op een cyberaanval, tegen 56 procent in 2021. Het wereldwijde gemiddelde lag dit jaar op 48 procent.



Voorbereid voelen versus voorbereid zijn

Je voorbereid voelen voor een cyberaanval is heel wat anders dan voorbereid zijn. Dit groeiende vertrouwen onder CISO's is eerder het resultaat van het succesvol overwinnen van de pandemie dan een duidelijke verandering in de voorbereiding op het risiconiveau. Uit het rapport blijkt dat 50 procent van de CISO's wereldwijd nog steeds van mening is dat hun organisatie niet voorbereid is op een cyberaanval en dat 56 procent menselijke fouten als hun grootste cyberkwetsbaarheid beschouwt. Daarbij brengt het flexibele thuiswerkmodel en de veranderingen in het personeelsbestand nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging.

In het Voice of the CISO-rapport van dit jaar zijn de antwoorden geanalyseerd van meer dan 1.400 CISO's van middelgrote tot grote organisaties uit diverse branches. In het eerste kwartaal van 2022 werden honderd CISO's geïnterviewd in Nederland, de VS, Canada, het VK, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Zweden, de VAE, Saoedi-Arabië, Australië, Japan en Singapore.



Drie onderrzochte aspecten

In het onderzoek worden drie belangrijke aspecten onderzocht. Ten eerste het dreigingsrisico en de cyberaanvallen waar CISO's dagelijks mee te maken hebben. Ten tweede de mate waarin medewerkers en de organisatie voorbereid zijn om cyberaanvallen het hoofd te bieden. Tot slot de impact van het hybride personeelsbestand op bedrijven, nu zij zich voorbereiden op de heropening van hun kantoren. Ook wordt ingegaan op de uitdagingen waarmee CISO's worden geconfronteerd in hun rol, hun positie binnen de C-suite en de verwachtingen van hun teams.

"Terwijl cyberaanvallen de supply chain ontwrichtten, de voorpagina's haalden en nieuwe cyberwetgeving uitlokte, bleek 2021 opnieuw een uitdagende tijd te zijn voor CISO's wereldwijd. Maar nu CISO's zich aanpassen aan de nieuwe manieren van werken, is het bemoedigend om te zien dat er meer vertrouwen lijkt te zijn in hun beveiligingsbeleid," merkt Andrew Rose, Resident CISO, EMEA bij Proofpoint, op. "Terwijl de impact van de pandemie op beveiligingsteams geleidelijk afneemt, brengt ons 2022-rapport een dringend probleem naar voren. Nu werknemers hun baan opzeggen of besluiten niet terug te keren naar de arbeidsmarkt, moeten beveiligingsteams een groot aantal kwetsbaarheden voor informatiebescherming en insiderbedreigingen beheren."



Trends en verschillen

Het Voice of the CISO 2021-rapport van Proofpoint belicht zowel algemene trends als regionale verschillen onder de wereldwijde CISO-gemeenschap. Belangrijke bevindingen in Nederland zijn onder meer:

Nederlandse CISO's hebben het meeste vertrouwen in hun positie op het gebied van cybersecurity in vergelijking met hun sectorgenoten : terwijl CISO's wereldwijd meer grip lijken te hebben op hun omgeving, zijn Nederlandse CISO's het meest optimistisch: slechts 28 procent voelt zich bedreigd door een cyberaanval in de komende 12 maanden, vergeleken met 56 procent vorig jaar. Het wereldwijde gemiddelde was 48 procent.

Het 2022 Voice of the CISO-rapport kan hier worden gedownload.