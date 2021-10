 Cybercriminelen gaan 67 procent sneller te werk

Slechts een uur en 32 minuten nodig om binnen te dringen - Cybercriminelen gingen het afgelopen jaar maar liefst 67 procent sneller te werk dan in 2020. De gemiddelde breakout time, de tijd waarin cybercriminelen zich na eerste toegang kunnen bewegen in meerdere systemen, bedroeg het afgelopen jaar slechts een uur en 32 minuten. In 2020 lag de gemiddelde break out time nog op vier uur en 37 minuten.



Dit blijkt uit het jaarlijkse Threat Hunting Report van CrowdStrike, leider in cloud-based cybersecurity.



Van malware naar hands-on eCrime

eCrime criminelen laten malware steeds vaker links liggen. Van alle door CrowdStrike Threat Graph® ontdekte aanvallen in de afgelopen drie maanden, was meer dan twee derde (68 procent) malwarevrij. In plaats daarvan kiezen criminelen voor hands-on keyboard aanvallen. Dit soort aanvallen nam het OverWatch team van CrowdStrike het afgelopen jaar zestig procent meer waar dan in het jaar hiervoor. In totaal zijn er meer dan 65.000 potentiële inbraken geïdentificeerd, wat overeenkomt met een potentiële aanval iedere acht minuten.

Ronald Pool, cybersecurity specialist bij CrowdStrike: "We zien dat eCrime actors over de gehele linie vele malen sneller te werk gaan. Dit geeft aan hoe geavanceerd deze cybercriminelen zijn en dat ze zich continu bezighouden met het optimaliseren van hun processen. Hierdoor kunnen ze heel dynamisch te werk gaan en zich binnen enkele minuten bewegen in jouw netwerk. Als organisatie kun je daarom niet achterblijven: stilstand betekent achteruitgang. Wie opgewassen wil zijn tegen de bad guys, moet cybersecurity zien als een 24/7 kwestie en de juiste expertise en tooling in huis halen. Daarbij kun je denken aan volledige endpoint bescherming inclusief Next-Generation Antivirus (NGAV) en EDR, een sterk wachtwoordbeleid met multifactor authenticatie en continue monitoring van je IT-omgeving. Door jouw organisatie zo onaantrekkelijk mogelijk te maken voor cybercriminelen, minimaliseer je de kans om het volgende slachtoffer van een cyberaanval te worden."