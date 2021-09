 Zwarte markt voor valse vaccinatiecertificaten is nu volwaardige industrie

Wereldwijde groei aantal aanbieders en innovatie in verkooptechnieken - Check Point Research (CPR) meldt een hausse op de zwarte markt voor valse vaccinatiecertificaten op Telegram, na de aankondigingen van het vaccin mandaat van de Amerikaanse president Biden. Ook Nederlandse valse vaccinatiebewijzen worden aangeboden.



De zwarte markt voor valse vaccinatiecertificaten is inmiddels uitgebreid naar 29 landen. Ook Nederland hoort daarbij. Naast vaccinatiepaspoorten worden ook het EU Digital COVID-certificaat, CDC- en NHS COVID-19-vaccinatiekaarten en nep-PCR COVID-19-tests aangeboden.

Het aantal advertentiegroepen en hun grootte is sinds begin 2021 met honderd procent toegenomen. De snelste groei was afgelopen maand te zien. Op 10 augustus dit jaar zagen onderzoekers van Check Point Research nog ongeveer 1000 aanbieders van valse vaccinatiebewijzen op Telegram. Inmiddels is het aantal verkopers toegenomen tot zo’n 10.000.

Ook het aantal abonnees op de Telegram-kanalen van verkopers stegen explosief. Voorafgaand aan de aankondiging van Biden observeerde CPR groepen met ongeveer 25.000 abonnees. De aankondiging van Biden resulteerde in een onmiddellijke versnelling van het aantal abonnees en volgers, waarbij sommige groepen zelfs piekten met een volgersgrootte van 300.000.

De prijzen voor vervalste documenten variëren wereldwijd van 85 tot 200 dollar. De prijs voor de Amerikaanse CDC-vaccinatiekaart verdubbelde afgelopen week van 100 naar 200 dollar. Voor een vals Nederlands vaccinatiebewijs ligt de prijs op 150 euro.



Nieuwe techniek: bots

Verder ontdekten de onderzoekers dat verkopers een nieuwe techniek inzetten om meer te verkopen: bots. Bots werden al eerder gezien op Telegram, maar bestonden meestal voor een zeer korte periode, zo'n 24 uur. De bots die valse certificaten aanmaken zijn nu al veel langer actief. In Oostenrijk vond CPR bijvoorbeeld een Telegram-bot die gratis valse certificaten aanmaakt. Het enige wat men hoeft te doen is het invullen van de relevante details en vervolgens ontvangt men een .pdf-bestand.

"We volgen de zwarte markt voor frauduleuze corona-gerelateerde producten sinds het begin van de pandemie. In januari vond de zwarte markt nog vooral plaats op het darkweb, waarvoor men speciale software nodig heeft om toegang te krijgen. Destijds was de markt waarschijnlijk ontworpen voor dealers, mensen die de nepartikelen in grote hoeveelheden binnen specifieke geografische gebieden kunnen distribueren. De afgelopen negen maanden zagen we een macro-verschuiving van de zwarte markt naar Telegram en waren we getuige van een massale consumptie," vertelt Oded Vanunu, Head of Products Vulnerabilities Research bij Check Point Software. "Telegram spreekt aan door zijn anonimiteit, bereik en schaal. De zwarte markt voor valse vaccinatiebewijzen is exponentieel gegroeid. Onze verwachting is dat deze zwarte markt voor nep-vaccinatiekaarten voor het coronavirus zal blijven bloeien naarmate er meer beleid wordt ingevoerd dat vaccinatiebewijzen vereist."