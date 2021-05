 De drie meest voorkomende koopfouten bij SSD’s

Door te kopen via betrouwbare verkopers, is er vaak op ieder gewenst moment de nodige ondersteuning beschikbaar - Het is geen geheim dat er volop SSD's op de markt beschikbaar zijn. Die variëren van goedkopere low-performance schijven tot de duurdere schijven met extreem lange levensduur en ultralage latentie. Met zo veel om uit te kiezen, worden datacenterbeheerders vaak geconfronteerd met verschillende uitdagingen tijdens het aankoopproces.



Denk aan de algemene beschikbaarheid, budgetten, prestatiespecificaties en de directe behoeften van datacenters. Maar het kiezen van de juiste schijf is niet zo eenvoudig als het vinden van de beste prijs of zien welke de hoogste snelheden heeft op papier. Over de jaren heen heeft Kingston met honderden klanten, resellers en OEM-fabrikanten gesproken over hoe ze een selectie maken, wat wel werkt en wat juist niet werkt. Op basis van deze ervaringen, volgt een lijst met de drie meest voorkomende fouten die mensen maken bij het kiezen van een schijf voor hun datacenter.



1. Enterprise- versus consumentenkwaliteit

Het klinkt misschien simpel, maar de grootste fout is het kiezen van een consumentenproduct in plaats van een zakelijk product. Er liggen verschillende redenen aan ten grondslag zoals prijs, naamsbekendheid, algemene rip-and-replace-strategieën en de algemene beschikbaarheid. Producten van consumentenkwaliteit worden echter zelden gebouwd voor dezelfde intensieve, dag-in-dag-uit bewerkingen waar datacenters om vragen. Producten van enterprisekwaliteit zijn geoptimaliseerd om consistente workloads aan te kunnen en bieden een voorspelbare, lage latentie

Enterprise-schijven zijn te vinden op compatibiliteitslijsten van RAID/HBA-controllerleveranciers en omgekeerd. Als een schijf niet gekenmerkt is als compatibel met een enterprise-platform, kan deze nog steeds werken – zolang de schijf is gebouwd volgens de SATA- of NVMe-specificatie en voldoet aan de vereisten voor toepassingen op lange termijn voor ondernemingen of datacentra.

Een consumentenschijf kan ook werken en is misschien goedkoper, maar het is ongelooflijk riskant om ze massaal op zakelijke schaal te gebruiken. Deze schijven kunnen de consistente workload niet aan zonder verlies van prestatie tijdens achtergrondbewerkingen van de SSD-controller. Bovendien is het vrijwel onmogelijk om fabrikantondersteuning te krijgen voor problemen met een consumenten-SSD in een bedrijfstoepassing.



2. Het verkeerde uithoudingsvermogen kiezen

Tijdens het aankoopproces is het eenvoudig om schrijfbehoeften te overschatten. Het is daarom belangrijk om voorafgaand aan de aankoop, te weten welke kwaliteiten van een SSD nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Denk hierbij aan de werkelijke lees- of schrijfintensiteit.

Als u een applicatie hebt, zoals een VOD-streamingsdienst of een databasemagazijn, die meer leest dan schrijft en u koopt een high-write uithoudingsvermogen, dan betaal u voor iets dat u simpelweg niet nodig hebt. Evenmin zou het ideaal zijn om te kiezen kiezen voor een leesintensieve schijf voor een databaselogging- of cachingservice vanwege de schrijfintensieve schijf die daarvoor nodig is.

Het uithoudingsvermogen van de schijf is ook van belang bij de selectie van een schijf met volledige capaciteit in plaats van een overprovision (OP)-schijf. Want zodra zulke schijven een capaciteit van 90 procent bereiken, moeten de gegevens volledig worden gewist en vervolgens overschreven. Dit heeft invloed op willekeurig lezen/schrijven en latentie, wat uiteindelijk resulteert in enorme afname in prestatie. Door een OP-schijf te gebruiken, kunnen veel van deze verwijderings-/herschrijfacties plaatsvinden in het overprovisioneerde gebied, wat geen effect heeft op de prestaties.



3. Geen SSD's kopen van betrouwbare merken

Door te kopen via betrouwbare verkopers, is er vaak op ieder gewenst moment de nodige ondersteuning beschikbaar. Zo kan het zijn dat er een op maat gemaakte oplossing nodig is of moeten technici direct met de ontwikkelaar spreken als er iets misgaat. De mogelijkheden zijn eindeloos – en de toegang tot de juiste hulp is via betrouwbare merken vrijwel altijd gegarandeerd.

Het kiezen van goedkope consumentenschijven als onderdeel van een ‘rip-and-replace’-strategie voor RAID-configuraties lijkt in eerste instantie een goede, betaalbare oplossing. Maar wanneer meerdere schijven binnen korte tijd verslijten en beginnen te falen, wordt het al snel onhoudbare en een dure investering.