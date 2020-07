 Ruimbagage meenemen bijna twintig procent duurder in drie jaar

Koffer meenemen op vlucht steeds duurder - Reizigers die deze zomer binnen Europa met het vliegtuig op vakantie gaan, moeten rekening houden met hogere tarieven voor het meenemen van een koffer. Sinds vorig jaar zijn de tarieven met gemiddeld negen procent gestegen. Over de afgelopen drie jaar zijn de kosten voor ruimbagage zelfs met negentien procent toegenomen. Dit blijkt uit een inventarisatie van beslist.nl.



Het online winkelcentrum vergeleek hiervoor de tarieven van ruimbagage van tien luchtvaartmaatschappijen die vanuit Nederland vaak worden geboekt voor Europese vluchten.



Meenemen kleine koffer kost gemiddeld 25 euro

De kosten voor het online inchecken van een kleine koffer van vijftien kilo zijn tussen 2017 en 2020 met zestien procent gestegen, naar gemiddeld €25,73. Voor een iets zwaardere koffer (23 kilo) moet gemiddeld €31,89 worden afgerekend - een toename van 22 procent.

In absolute zin werd de grootste stijging gemeten bij het in Eindhoven gestationeerde Wizzair. De lowcostairline verhoogde het (flexibele) tarief van een koffer van €21 tot €68, naar €30 tot €109. Dat komt neer op een gemiddelde stijging van 25 euro. Geen enkele van de onderzochte vliegtuigmaatschappijen heeft alle ruimbagagetarieven de afgelopen drie jaar ongemoeid gelaten.



‘Goedkope’ handbagagekoffer Ryanair in prijs verdubbeld

Niet alleen ruimbagage is duurder geworden. In november 2018 introduceerde Ryanair een nieuw rolkofferbeleid. Kleine tassen kunnen gratis mee aan boord, tegen bijbetaling kan een koffertje van maximaal tien kilo worden meegenomen. Ten tijde van de introductie was het tarief hiervan €6 tot €10. Anderhalf jaar later is dit echter al bijna verdubbeld, naar €10 tot €25.



Flexibele bagagetarieven

Steeds vaker maken vliegtuigmaatschappijen gebruik van flexibele tarieven voor het vervoeren van ruimbagage. Daarbij verschilt het tarief voor het vervoeren van een koffer per route, maar ook per reismoment.

Dit bemoeilijkt het vergelijken voor consumenten echter aanzienlijk, omdat het exacte tarief pas tijdens het boekingsproces duidelijk wordt. Bij het in Eindhoven gestationeerde Wizzair loopt dit bijvoorbeeld uiteen van €30 tot maximaal €109 voor een koffer van 23 kilo.