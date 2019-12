 Miljoenen euro’s weggegooid aan ongebruikte tech cadeaus door frustratie ouderen

Ouderen voorkomen eindeloze frustraties bij het instellen van hun tech-gerelateerde cadeaus door een reeks richtlijnen te volgen - Voor veel mensen is de feestmaand december een dure periode. Helaas wordt veel van het geld figuurlijk weggegooid, omdat ouderen niet weten hoe ze hun cadeaus moeten gebruiken. Hierdoor blijven cadeaus ongebruikt liggen. Kaspersky heeft ontdekt dat dit vaker voorkomt dan mensen durven toegeven.



Na een beleefd ‘dankjewel’ hebben veel ouders en senior familieleden geen idee wat ze aan moeten met hun nieuwe tech-gerelateerde cadeaus.



Moeite met gadgets

Een op de tien (dertien procent) ouders met kinderen van elf-plus zegt dat ze langer dan een maand bezig waren met het installeren van een tech-gerelateerd cadeau. Van de ondervraagde ouders met kinderen van zestien jaar en ouder, beschouwd 55 procent zichzelf als groentjes op tech-gebied. Meer dan een derde (36 procent) van deze ouders geeft toe dat ze het gebruik van technologie dagelijks als een uitdaging ervaren. Het rapport ‘The Rise of Can You Just…’ van Kaspersky laat zien dat ouders moeite hebben om optimaal gebruik te maken van gadgets.

"Technologie is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven en er worden ongetwijfeld heel wat mooie gadgets onder de kerstboom gelegd. Helaas zullen veel mensen die dergelijke cadeaus krijgen er weinig profijt van hebben, omdat ze niet weten hoe ze deze apparaten moeten instellen. Het is echt zonde dat ouders en senioren hier de aansluiting missen," vertelt Martijn van Lom, general manager Noord-Europa bij Kaspersky.



Voorkom frustraties

"Of het nu gaat om de nieuwste slimme luidspreker of om een nieuwe tablet, gadgets zijn steeds makkelijker direct vanuit de doos in gebruik te nemen. Met een beetje hulp van een dierbare of deskundig advies, kunnen oudere mensen net zo genieten van nieuwe producten en diensten als de jongere generatie," vervolgt Van Lon.

