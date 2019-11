 Nationale Vacaturebank Populairste Carrièresite van Nederland 2019

Steeds minder Nederlands zoeken online naar vacatures - Nationale Vacaturebank is dit jaar voor de tiende keer op rij uitgeroepen tot ‘Populairste Carrièresite van het Jaar'. De winst lag wederom in handen van het publiek. Nationale Vacaturebank is verkozen tot favoriet in de categorie ‘Carrière’.



Dit werd woensdag 20 november bekend gemaakt tijdens de ‘Website van het Jaar’ Award Night.



Website van het jaar

De ‘Website van het Jaar’-verkiezing is een van de grootste publieksverkiezingen van Nederland. Dit jaar zijn er 511.141 stemmen uitgebracht via websitevanhetjaar.nl binnen 37 categorieën. Andere genomineerden voor de prijs van Populairste Carrièresite waren ondere andere Indeed.nl, Werk.nl, Monsterboard.nl en deBanenSite.nl. Dennis van Allemeersch, directeur DPG Recruitment (w.o. Nationale Vacaturebank): "We vinden het een eer dat wij ons al tien jaar lang de populairste carrièresite van Nederland mogen noemen. Om dit te bereiken onderscheiden we ons als carrièreplatform bewust van de rest. We zijn een Nederlandse partij en onze focus leggen we op de Nederlandse markt. En naast simpelweg een breed banenaanbod, brengen we werkzoekenden gemakkelijk via allerlei kanalen in persoonlijk contact met Nederlandse experts. Bijvoorbeeld via onze service Carrière Mentors. Zij hebben de nodige ervaring met onze cultuur, in onze markt. Ik geloof erin dat onze lokale meerwaarde en de waardering hiervoor resulteren in de bereidheid om te stemmen."



Vijftien procent meer traffic naar Nationale Vacaturebank ondanks dalende trend zoekopdrachten

Steeds minder Nederlands zoeken online naar vacatures. In Google Trends is een licht dalende trend te signaleren in het zoekgedrag. De afgelopen jaren is het aantal zoekopdrachten naar vacatures gedaald met zo"n drie procent tot zeven procent per jaar. Dit is ook terug te zien in SemRush, waar andere vacatureplatforms het afgelopen jaar soms een daling in traffic naar de website van meer dan vijftien procent laten zien. Nationale Vacaturebank gaat geheel tegen deze trend in en laat in 2019 juist een traffic-ontwikkeling zien van ruim vijftien procent ten opzichte van vorig jaar (bron: Google Analytics). Van Allemeersch: "Aan de aantallen en het gedrag van bezoekers kunnen we zien dat het loont dat Nationale Vacaturebank zich als Nederlands platform focust op de Nederlandse gebruiker, in plaats van de internationale markt. Naast de bredere marketinginspanningen van afgelopen jaren, kijken we vooral hoe we iets kunnen toevoegen aan het leven van werkzoekenden op de plaatsen waar zij actief zijn. Dit doen we door onze regionale expertise in te zetten via nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld AD Werkt en het platform Indebuurt. In de komende jaren willen we dit nog veel verder uitbreiden."