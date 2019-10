Kwart Nederlanders haalt te weinig voldoening uit zijn werk 37 procent: “Meer tijd voor mindfulness of stressreductie onder werktijd” - Maar liefst 27 procent van de Nederlanders haalt te weinig voldoening uit zijn of haar werk. Dit blijkt uit een onderzoek van Vertellis onder 1.035 Nederlanders werkzaam in loondienst, uitgevoerd door Panelwizard.



Vier op de tien ondervraagden zou op werk graag meer tijd besteden aan persoonlijke ontwikkeling zoals mindfulness of stressreductietraining.

Van alle respondenten halen millennials (32 procent) de minste voldoening uit hun werk. Opvallend genoeg is ook onder deze groep de behoefte aan meer mindfulness en stressreductie onder werktijd het hoogst. "Het lijkt erop dat met name Nederlanders tussen de achttien en de dertig weinig voldoening halen uit hun werk", zegt Bart Kloosterhuis, medeoprichter van Vertellis. "Ondanks dat een groot gedeelte van deze groep openstaat voor persoonlijke ontwikkeling zien we steeds vaker dat zij te maken krijgen met burn-outs. Ik geloof dat meer voldoening door werk bijdraagt aan het voorkomen hiervan."



Stilstaan

De bovenstaande behoefte aan (meer) mindfulness komt overigens niet zomaar uit de lucht vallen. Maar liefst 41 procent van de ondervraagden zegt namelijk onvoldoende stil te staan bij hun prestaties op de werkvloer. Een op de drie geeft zelfs aan op vrijdag soms niet meer weten wat ze die week allemaal hebben gedaan. Kloosterhuis: "De drukte en stress die horen bij een baan kunnen ervoor zorgen dat u te weinig stilstaat bij werkprestaties. Dit is in mijn ogen gevaarlijk, omdat reflecteren en stilstaan bij uw verdiensten ervoor zorgen dat u meer voldoening uit uw werk haalt."



Stress, burn-out of energieloos

Het is algemeen bekend dat stress kan lijden tot gezondheidsklachten. Uit het onderzoek blijkt dat een derde van de ondervraagden werk als een grote stressfactor ziet. Millennials scoren met 36 procent wederom het hoogst. Kloosterhuis: "Dat werk voor stress zorgt, verbaast mij niet. Het is juist de vraag hoe je hiermee omgaat. De sleutel ligt wat mij betreft in het bewust worden van zowel negatieve als positieve emoties. Door vaker stil te staan bij wat u doet (mindful zijn), wordt u meer bewust van uw prestaties. Hierdoor zul u meer voldoening halen uit alles wat u doet."

Doorsturen Reageer

Laatste nieuws Kwart Nederlanders haalt te weinig voldoening uit zijn werk Nederlandse bedrijven niet klaar voor Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) Customer experience wordt in 2030 bepaald door slimme machines Er zijn nog geen reacties.

REAGEREN Naam: Emailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om de code te wijzigen.