 Werknemer vindt flirten op de werkvloer ongepast

Vijf procent Nederlanders flirt weleens tijdens sollicitatiegesprekken - Maar liefst 70 procent van de Nederlandse werknemers vindt flirten op de werkvloer ongepast. Dit blijkt uit onderzoek van softwarebedrijf AG5 onder 1.159 werkende Nederlanders, uitgevoerd door Panelwizard.



Toch heeft vijf procent weleens geflirt tijdens een sollicitatiegesprek om een baan te krijgen.

Mannen vinden flirten op de werkvloer over het algemeen minder storend dan vrouwen. Waar 77 procent van de vrouwen flirten op de werkvloer ongepast vindt, heeft maar 63 procent van de mannen hier moeite mee. Opvallend is dat mensen in het westen van Nederland er zich het minst aan storen (63 procent) en in het noorden en zuiden van het land het meest (74 procent). Opvallend is dat bij werknemers van onder de dertig jaar 54 procent van de mannen er niet van is gediend, tegenover 70 procent van de vrouwen. "Het verbaast me dat een groot percentage van de jongere werknemers zakelijk flirten ongepast vindt," zegt Rick van Echtelt, oprichter van AG5, dat software ontwikkelt waarmee men vaardigheden van werknemers kan bijhouden. "Blijkbaar houden ook jongeren, die veelal nog volop flirtend door het leven gaan, zakelijk en privé het liefst gescheiden."



Sollicitaties

Hoewel de overgrote meerderheid van de werkende Nederlanders zakelijk flirten ongepast vindt, heeft vijf procent weleens geflirt tijdens een sollicitatiegesprek om een baan te bemachtigen. Ruim zes procent van de mannen zegt zijn charmes te hebben ingezet om een baan te krijgen, tegenover drie procent van de vrouwen. In het Zuiden gebeurt dit het vaakst (zes procent) en in het Oosten het minst (drie procent). Van Echtelt: "Hoewel het natuurlijk helemaal prima is om uw persoonlijke charmes in te zetten tijdens een zakelijk gesprek, is het toch oppassen geblazen als dit verandert in romantisch flirten. De ander zou dit weleens verkeerd kunnen opvatten en dit komt de zakelijke relatie niet ten goede."

Eenmaal binnen bij een bedrijf wordt 51 procent van de werkende Nederlanders liever niet aangeraakt door een collega of een klant tijdens een zakelijk gesprek. Vooral vrouwen (59 procent) ontvangen een schouderklopje liever figuurlijk dan letterlijk; onder mannen is dit 44 procent.



Aangetrokken

Uit het onderzoek blijkt verder dat drie op de tien werknemers het moeilijk vinden een zakelijk gesprek te voeren met een collega of een klant tot wie zij zich fysiek aangetrokken voelen. Meer vrouwen (34 procent) dan mannen (27 procent) hebben hier moeite mee. Voor jongere werknemers liggen de verhoudingen anders. Bij werknemers onder de dertig jaar blijkt opvallend genoeg juist dat mannen (32 procent) er meer moeite mee lijken te hebben dan vrouwen (27 procent). "Het lijkt erop dat jonge mannen zakelijk en privé niet heel goed gescheiden kunnen houden. Het kan dan ook lastig zijn om op uw werk te focussen als u aan het wegdromen bent in iemands ogen," aldus Van Echtelt.