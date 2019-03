 Goede start zet door in februari﻿

Rente stijgt weer en aandelen trekken verder aan - De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in de tweede maand van 2019 wederom gestegen; van 106 procent naar 108 procent. Na maanden van daling liep de rente in februari 2019 weer iets op en ook de aandelenbeurzen noteerden goede rendementen.



De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, is in januari stabiel gebleven op 108 procent.

Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon.

De beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, bleef in februari stabiel op 108 procent. Deze dekkingsgraad is hoger dan het wettelijke vereiste minimum van 104,3 procent, maar een aantal fondsen zit hier nog onder. Mogelijke kortingen per jaareinde 2019 en 2020 zijn daardoor nog niet van de baan.



Rente gestegen, verplichtingen gedaald

Na de daling in januari, steeg de swaprente in februari met gemiddeld ongeveer vijf basispunten. De Ultimate Forward Rate (UFR), waarmee pensioenfondsen de waarde van hun toekomstige verplichtingen berekenen, is 2,3 procent. Door de rentestijging nam de waarde van de verplichtingen per saldo met ongeveer 0,9 procent af.



Vermogen pensioenfondsen gestegen

Het vermogen van pensioenfondsen is in februari verder gestegen. Het herstel op de financiële markten sinds januari zette in februari voort, ondanks de Brexit-perikelen en het dalende consumentenvertrouwen. Gevoed door goede berichten over handelsafspraken tussen Amerika en China behaalden de aandelenmarkten drie procent rendement. In het kielzog van de aandelen daalden de kredietopslagen van obligaties. High yield en emerging markets debt behaalden goede resultaten, ondanks de gestegen rente. De vastrentende waardenportefeuille steeg met 0,7 procent. Per saldo nam de portefeuille met ongeveer 0,7 procent in waarde toe.



Herziening stelsel op scherp

Begin van de maand ontstond veel opschudding door de brief die minister Koolmees naar de Kamer stuurde. De bonden reageerden vervolgens met harde woorden. Er waren echter ook positieve geluiden te horen over de voortgang die werd gemaakt. Positieve afleiding van die discussie is de opleving van de eerste maanden van 2019. Ook de vijf grote fondsen melden een vooruitgang. Toch blijft het voor een aantal pensioenfondsen spannend of er eind 2020 of 2021 gekort moet worden op uitkeringen. De rente is op een historisch laag punt en er hoeft maar iets met de aandelen te gebeuren en de fondsen zijn terug in de gevarenzone. "Dit jaar gaat niet gemakkelijk worden", zegt Frank Driessen, Chief Executive Officer van Aon Retirement & Investment. "De vooruitzichten voor de rendementen zien er niet goed uit, ondanks deze beurscorrectie in januari en februari. De rente zal voorlopig laag blijven en de verwachtingen voor rendementen op bijvoorbeeld aandelen zijn gematigd."