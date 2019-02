 Rente omhoog, lenen wordt duurder

Tijd van historisch lage rente is voorbij - De tijd van goedkoop geld lenen is voorbij. Waar 2018 nog een recordjaar was wat lage rentes betreft, lijkt er een einde te zijn gekomen aan de historisch lage rente. De rente op een lening stijgt.



"De eerste grote kredietaanbieders van Nederland hebben de rentes inmiddels verhoog," concludeert Michel Becker van Ambtenarenlening. "Hoewel wij net als afgelopen jaren waarschijnlijk de laagste rente kunnen blijven bieden, sluit ik niet uit dat ook bij ons de rente gaat stijgen dit jaar."



Te weinig geld verdiend

Een belangrijke verklaring achter de renteverhoging, is volgens Becker dat er te weinig geld wordt verdiend op leningen. "De lage rente op een lening is natuurlijk heel mooi voor de consument, maar voor veel kredietbemiddelaars is het verdienmodel de laatste jaren onder druk komen te staan," legt Becker uit. "Waren een aantal jaren geleden nog tientallen kredietbemiddelaars actief, inmiddels zijn er nog maar enkele grote spelers in de markt."

Dat het verdienmodel onder druk staat, is volgens Becker goed te zien in alle kostenbesparingen die in de branche worden doorgevoerd. "Een goed voorbeeld hiervan is de marketing. Op Google, Facebook en Twitter zijn vrijwel geen kredietbemiddelaars meer actief met marketing. De meesten kunnen of willen hier geen budget voor vrij maken. De kosten en het risico wegen voor hen niet meer op tegen de baten." Becker vindt het voor de lange termijn jammer dat er steeds minder concurrentie is. "Vaak zie je dat gezonde concurrentie de prijs en kwaliteit ten goede komt."



Verwachting 2019

Voor 2019 verwacht Becker dat steeds meer klanten hogere rentes zullen gaan zien op hun offertes. Op de vraag of het verstandig is om nu over te sluiten, antwoordt Becker: "Het is eigenlijk altijd verstandig om regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, te kijken of het voordeliger kan. Vaak kan er boetevrij en zonder kosten overgesloten worden. Als u minder rente hoeft te betalen, is er meer financiële ruimte om af te lossen en bent u sneller van de lening af."