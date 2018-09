 Java populairste programmeertaal voor werkzoekende softwareontwikkelaars

Functietitels minder relevant voor softwareontwikkelaars - Softwareontwikkelaars zoeken het vaakst naar de programmeertaal Java als ze zoeken naar een nieuwe baan. In juli 2018 was 22,6 procent van de zoekopdrachten Java-gerelateerd.



Python is het afgelopen jaar echter het meest gegroeid in populariteit onder werkzoekenden (met 67,4 procent). Dat blijkt uit analyse van Indeed naar het zoekgedrag van softwareontwikkelaars van het afgelopen jaar. Terwijl de meeste werkzoekenden functietitels gebruiken voor hun zoekopdracht, combineren softwareontwikkelaars dit vaak met een specifieke programmeertaal.

"Hoewel het voor de meeste werkzoekenden logisch lijkt om gewoon naar een functie te zoeken, ziet dit er bij softwareontwikkelaars anders uit," aldus Anouk Kon, Evangelist bij Indeed. "Vacaturetitels zijn minder relevant. Hoewel ze ook op zoek zijn naar ‘softwareontwikkelaar’ of ‘software-architect’, zoeken ze meestal in combinatie met een of meer programmeertalen. Ook zien we dat ze lange zoekopdrachten met formules gebruiken, en dat sleutelwoorden worden uitgesloten." Een zoekopdracht ziet er dan bijvoorbeeld als volgt uit: "(java OR Php) AND (senior -junior, -werkstudent)".



Stijgers en dalers

De grootste stijger is Python (+67,4 procent). In 2018 werd in combinatie met deze programmeertaal het meeste geklikt op de vacaturetitels ‘Python Developer’, ‘Data Scientist’ en ‘Software Engineer’. Na Python stegen ook C# (+34,8 procent) en Matlab (+16,0 procent) als het gaat om de hoeveelheid clicks.

Ondanks dat Java de meest populaire programmeertaal was en blijft, is het aantal zoekopdrachten het afgelopen jaar wel met elf procent afgenomen. Ook naar SQL (-14,1 procent) en C++ (-16,0 procent) werd minder vaak gezocht dan in 2017.



Programmeertalen in vacatures

De populariteit van programmeertalen onder werkzoekenden komt overeen met de interesse van werkgevers in specialisten. In augustus 2018 kwam PHP het vaakst voor in vacatureteksten, op de voet gevolgd door Java. Daarna volgt Python. "PHP en Java gaan vrijwel gelijk op en worden bijna even vaak genoemd in vacatureteksten. Dat lijkt dus goed te matchen met de behoefte van werkzoekenden," aldus Kon.



Voorkeur voor mobiele zoektocht

Los van het gegeven dat softwareontwikkelaars andere zoektermen gebruiken in de zoektocht naar een baan, hebben zij ook een andere voorkeur als het gaat om devices. Van januari 2018 tot juli 2018 kwam 60.5 procent van alle zoekopdrachten op Indeed.nl van een mobiel apparaat. Werkzoekenden die programmeertalen invoerden, gebruikten slechts in 53,9 procent van de gevallen een mobiel apparaat. Kon: "Eerder onderzoek heeft aangetoond dat werkzoekenden vooral doordeweeks tijdens normale werkuren naar werk zoeken. Op dat moment zitten zeker softwareontwikkelaars meestal voor een pc of laptop. Ook kan meespelen dat softwareontwikkelaars vaak formules gebruiker in het zoekveld, waarbij het handiger is om een toetsenbord te gebruiken."