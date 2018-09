Nederlander met modaal inkomen ziet salaris met 98 euro stijgen

Modale inkomens profiteren het meest van maatregelen kabinet - Het netto maandloon van een modaal inkomen stijgt in 2019 met 98 euro. Dat is een stijging van 4,51 procent. Dit betekent dat deze groep het meest profiteert van de nieuwe maatregelen.



Dit blijkt uit de doorrekeningen van Raet die gelijk na het bekendmaken van de Rijksbegroting zijn uitgevoerd. De belangrijkste overige conclusies luiden als volgt:



• Werknemers met een twee keer modaal inkomen zien hun nettoloon stijgen met 119 euro per maand. Dit is een stijging van 3,28 procent.



• Nederlanders die in 2018 het minimumloon verdienen, krijgen in 2019 per maand zestien euro meer; een stijging van een procent. Het is nog niet bekend wat het minimumloon wordt in 2019. Als het bedrag niet wordt aangepast, is dit de groep die het minst profiteert.



In de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.



Positieve gevolgen

Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet: "De troonrede van dit jaar is positief. Mooi, maar wat voor de Nederlander veel belangrijker is, zijn de gevolgen van de voorgenomen maatregelen op de persoonlijke situatie. Uiteindelijk wil iedereen weten welk salaris er in 2019 op zijn of haar bankrekening wordt bijgeschreven. Daarom hebben wij de maatregelen direct na de bekendmaking van de Rijksbegroting doorgerekend naar een concreet salaris. Hiermee kunnen we werkgevers en medewerkers helpen om inzicht te krijgen in de juiste cijfers. Zo dragen we bij aan minder speculatie en grove schattingen en nauwkeurige berekeningen en inzicht."



Salaris- en uitkeringsspecificatie 2019

Met behulp van de Raet bruto/netto check kan iedereen het effect van de nieuwe Rijksbegroting op zijn of haar eigen salaris uitrekenen. Hierin zijn de meest actuele wetswijzigingen verwerkt, zodat iedereen inzicht krijgt in wat hij of zij netto in 2019 overhoudt.