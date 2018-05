 De lat moet hoger op het gebied van privacy

Bedrijven kunnen winst niet meer verkiezen boven privacy - Recente gebeurtenissen waarbij privacy op grote schaal werd geschonden, hebben het publiek bewust gemaakt van het belang van hun privacy. Grote hoeveelheden gegevens werden misbruikt, omdat bedrijven winst verkozen boven privacy.



Het gevolg is dat overheden een antwoord eisen van de grote techbedrijven op hoe er wordt omgegaan met data en eindelijk de discussie is losgebarsten over welk regelgevend toezicht er nodig is om onze gegevens te kunnen beschermen.

Daarbij moeten we de lat een stuk hoger leggen dan we tot nu toe hebben gedaan, betoogt John Chen, CEO van BlackBerry.



Nieuwe economische realiteit

Dat de discussie over dataprivacy plotseling sterk oplaait, heeft volgens Chen te maken met de nieuwe economische realiteit: "Data zijn de motor van de nieuwe, sterk gedigitaliseerde wereld. Het is dan ook niet zo vreemd dat veel techbedrijven deze kansen benutten en nieuwe businessmodellen hebben ontwikkeld om zoveel mogelijk waarde uit data te kunnen halen. Met de opkomst van kunstmatige intelligentie moeten we met enige urgentie het onderwerp van ‘surveillance capitalism’ op de politieke en maatschappelijke agenda zetten. Gezien de ontwikkeling in fintech, de gezondheidszorg, op het gebied van zelfrijdende auto’s en smart cities, worden data steeds belangrijker, maar moeten we dan maar toestaan dat uit bedrijfsbelang persoonlijke gegevens worden gebruikt? En wat vinden we ervan als bedrijven hierin de spelregels dicteren?"



Sociale en politieke gevolgen

Volgens de CEO van BlackBerry zijn de gevolgen van deze economische ontwikkelingen niet alleen van economische, maar ook van sociologische en politieke aard. "En daardoor kunnen ze de democratie in onze samenleving ondermijnen. We hebben gezien hoe digitale platforms worden gebruikt voor slechte doeleinden. Het gebruik van geautomatiseerde algoritmen maakt het monitoren van mogelijk misbruik van gegevens nog moeilijker inzichtelijk voor toezichthouders. Om onze gegevens te kunnen beschermen moeten we de lat hoger leggen dan we tot nu toe hebben gedaan. Hoe we collectief beslissen wat de nieuwe spelregels zijn voor de data gestuurde economie is naar mijn mening dan ook een van de belangrijkste kwesties waar beleidsmakers vandaag de dag mee te maken hebben. De kern van deze discussie bestaat uit de fundamentele vragen: wie bezit en controleert gegevens en met welk doel?"



Collectieve verantwoordelijkheid

De CEO stelt dat we een collectieve verantwoordelijkheid hebben om dit probleem aan te pakken. "Ik ben ervan overtuigd dat ieder individu recht heeft op eigendom over zijn eigen gegevens. Daarom moeten databescherming en -veiligheid voorop staan en privacy moet bij het ontwerp van ieder product of dienst zijn ingebed."

Daarbij speelt de wereldwijde regelgeving een belangrijke rol. Met de invoering van de GDPR, hebben we in Europa al een nieuwe regelgevingsnorm voor de privacy van consumenten vastgesteld. Maar deze regelgevingskaders creëren in toenemende mate verschillende ‘speelvelden’.

Chen: "We moeten er daarom naar streven databeveiliging naar een hoger niveau te tillen. We moeten ons houden aan strenge regels rondom privacy en verantwoordelijke en evenwichtige handhavingsmechanismen toejuichen die de consumenten in staat stellen te profiteren van geavanceerde technologieën. Bij de GDPR bijvoorbeeld wordt het eenvoudiger om gegevens aan bedrijven te verstrekken, maar ook om de toestemming daarvoor weer in te trekken. De volgende stap is dat overheden mechanismen opzetten om bestaande regels strenger op te volgen en misbruik van gegevens te voorkomen. Het is de hoogste tijd voor een stevige discussie tussen wereldwijde beleidsmakers en de technologiesector om te bepalen hoeveel regelgevend toezicht er eigenlijk nodig is om zowel de privacy te beschermen als innovatie en concurrentie aan te moedigen."