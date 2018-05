 Nederlanders massaal op zoek naar tweedehands sportauto

Porsche Boxster populairste model - Met de zomer in aantocht lijken Nederlanders massaal op zoek te zijn naar sportauto’s. Uit cijfers van AutoScout24 blijkt dat het aantal zoekopdrachten naar sportauto’s in april flink gestegen is (+43 procent).



De gemiddelde verkoopprijs van een sportauto bedraagt 52.732 euro. Het aanbod van sportauto’s is tevens gestegen (+dertienprocent). Opvallend is dat de prijzen juist met 2,2 procent zijn gedaald.



Top vijf meest gewilde sportauto’s

Volgens de statistieken van Autoscout24.nl zijn dit momenteel de populairste tweedehands sportmodellen:



1. Porsche Boxster

2. Ford Mustang

3. Mercedes-Benz SLK-Series

4. Audi TT

5. Mercedes-Benz SL-Series



Opvallend populair

Opvallend is de enorme populariteit van de Porsche Boxster. Het aantal zoekopdrachten naar dit Porsche-model is in april met maar liefst 47 procent toegenomen. AutoScout24.nl vermoedt dat dit te maken heeft met de lancering van de nieuwe 718 Boxster Spyder afgelopen maand. Het is dan ook niet verrassend dat het aanbod van Porsche 911-modellen, waar het vorige model Porsche Boxster onder valt, tevens is gestegen (21 procent).



Neutrale kleuren

Als het gaat om kleur, dan heeft de Nederlandse sportautoliefhebber een duidelijke voorkeur. De neutrale kleuren zwart en grijs zijn het meest gewild. De top vijf populairste tweedehands sportautokleuren is als volgt:



1. Zwart

2. Grijs

3. Rood

4. Blauw

5. Wit



Van goedkoop tot duur

Wie een kleiner budget heeft, kan alsnog een mooie sportauto vinden, zoals de Audi TT. Dit is de goedkoopste tweedehands sportauto en kost 2.400 euro. De knalrode Ferrari F50 van 1.675.000 euro is op dit moment de duurste tweedehands sportauto op AutoScout24.nl.