Van stress naar ontspannen werken in 2018. . . Zet je wens om in concrete daden!

Gisteren heb ik voor KOBV een leuke inspirerende SLiM! show gedraaid. Als je (nog) niet weet wat een SLiM! show inhoudt, even kort tekst en uitleg. Daarna leer ik je in vier stappen hoe je in 2018 van stress actief naar je wens kunt toeleven: ontspannen met veel plezier werken en toch betere resultaten behalen. Aan het einde bevindt zich een 4 stappen oefening, die je helpt je voornemens krachtig op te schrijven en om te zetten in concrete acties. Veel plezier en...kom ook eens naar een SLiM! show. Het geeft je super veel energie.



SLiM! helpt werkende professionals, teams en organisaties om zich 100% te focussen op benutten van hun aanwezige nr. 1 talent, te werken met bezieling en samen tot veel betere resultaten te komen, door volgen van de juiste werk- en leefroutine. De SLiM! show is onze theater-variant en/of incompany spreekshow, met live muziek van Robin van Beek (vocal coach Mr. Probz, Romy Monteiro, Dré Hazes en vele andere bekende artiesten) en mij, interactieve oefeningen met het publiek, leuke filmpjes en bewustzijnsoefeningen en heel, heel veel energie!



Waarom is het belangrijk voor mij om dit te doen? Ik vind dat er veel dingen goed gaan in de wereld maar ook heel veel dingen slecht. De economie, de politiek, de integratie van mensen met elkaar, het milieu. Er moet een verandering komen in ons bewustzijn. We kunnen nog steeds prachtige resultaten halen en toch goed omgaan met dit soort dingen. Mensen mogen hiervoor geïnspireerd worden. Het probleem is dat de maatschappij en de ontwikkelingen steeds sneller gaan en we kunnen dit simpelweg niet allemaal meer bijhouden. Dit geeft veel problemen. Nederland heeft: 12% bezielde werkende mensen , 70% tevreden mensen t.a.v. werk, 20,4% met plezier werkende mensen. Daarvan is maar 26,4% hoog productief. We zijn de nr. 1 in demotiverend leiderschap in Europa met 68,2% demotiverende leiders. We hebben 1,1 miljoen mensen in burn-out, 3,3 miljoen mensen die er tegenaan zitten.



Waar zit dit in? Simpel: gewoon foute beslissingen. Zodra invloed, geld en macht de hoek om komt kijken, nemen veel mensen compleet verkeerde beslissingen. En dat ... kan echt anders. Een beslissing bepaalt immers de toekomst van jou en anderen. Er zijn globaal vier strategiëen voor beslissingen en daarvan zijn er eigenlijk maar 2 goed:

Als het goed voelt voor mij en het is goed voor mij en het is goed voor de ander en het grote geheel = DOEN.

Als het niet goed voelt voor mij maar het is wel goed voor mij en het is ook goed voor de ander en het grote geheel = OOK DOEN maar het betekent dat je er ook iets voor moet overwinnen.

Als het niet goed voelt voor jou en het is ook niet goed voor jou en het is ook niet goed voor de ander en het is ook niet goed voor het groter geheel = NIET DOEN.

Als het wel goed voor jou maar het is niet goed voor jou en het is ook niet goed voor de ander en het is ook niet goed voor het groter geheel = NIET DOEN.

Waar staat SLiM! voor? SLiM! staat voor sympathiek, luisterend, inlevend en Mpowerend zijn naar jezelf en je omgeving. Het betekent dat je persoonlijke geluk serieus neemt als werkende professional. SLiM! stelt ervaren, voelen en beleven centraal. Waarom? We WETEN als mens best wel wat we goed of fout doen. We DOEN het echter niet.



Geluk of toch niet? Nederland staat op de zevende plek van gelukkige landen. Dat staat in schril contrast met de meer dan drie miljoen mensen die helemaal niet gelukkig, bezield of gepassioneerd zijn. Zij hebben burn-out verschijnselen, stress of een verstoorde werk-privé balans. Tegelijkertijd is geluk voor een belangrijk deel maakbaar. Het is voor vijftig procent genetisch bepaald, voor tien procent afhankelijk van omgevingsfactoren en voor veertig procent afhankelijk van de manier waarop je zelf je leven vorm geeft. En die mind-set kan ik je leren.



Hoe dan? SLiM! pakt dit aan via een inspirerende spreekshow en door een trainingsconcept met een combinatie van profilering-testen, online en offline trainingen. Compleet begeleid van begin tot einde. Het helpt werkende mensen in deze tijd weer om echt gelukkig, bezield te leven en werken. Goed gebruik te maken van hun nr. 1 talent. De juiste focus te krijgen en ook te behouden. De persoonlijke routine te vinden, die meer persoonlijke kracht en persoonlijk welzijn geven. En...goede voornemens laten uitkomen. Want uiteindelijk is dat wat je wilt.



Interessant? Vind je dit interessant dan vind ik het leuk te melden dat we te boeken zijn met de SLiM! show en je kunt je ook inschrijven voor een vrij oriëntatiegesprek met mij om eens te onderzoeken wat de SLiM! training voor jou kan doen. De eerstvolgende training start in februari en ik beloof je: je krijgt een onvergetelijke transformatie in (daad)kracht, die jou 100% zeker op de goede rit zet. Duidelijke koers, geen stress mee, rust en overzicht, de juiste focus en drive en... je houdt dit vol. Je kunt je hier aanmelden voor een oriëntatiegesprek of meer informatie aanvragen >>



Okay, maar hoe behaal ik in 2018 mijn goede voornemens? Dat is simpel. Voer mijn vier stappen oefening uit en ontdek wat jou meer succes kan geven en hoe je om kunt gaan met belemmeringen en hindernissen die jij of een ander voor je opwerpt. Download hier de oefening in vier stappen je goede voornemens omzetten in daadkracht!