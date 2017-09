  Wat houdt u tegen om 100% vrij te leven en werken?

In dit artikel ontdekt u wat de redenen zijn waarom mensen zichzelf tegenwerken. Bent u weinig present? Hebt u het altijd druk? Denkt u veel aan vroeger en later? Voelt u zich soms eenzaam? Hebt u weinig lol? Grote kans dat u een script hebt dat u tegenwerkt om vrij te kunnen leven. Na deze gemakkelijke oefening schoont u zich voor eens en altijd op: het is mental detox tijd.



In ons boek SLiM! hebben we het geregeld over dromen leven. Wat bedoelen we daarmee en waarom is dat uberhaupt zo belangrijk? Wellicht herkent u het wel: vroeger had u een oneindige reeks met dromen die u zou willen vervullen. Als u naar programma's als "Reünie" of "Het mooiste meisje van de klas" kijkt, dan ziet u dat mensen hun dromen heel vaak niet laten uitkomen. Hoe komt dat eigenlijk? Het leven? Niet de mogelijkheid er voor kunnen maken? Liefde? Gezin? Verantwoordelijkheden? Wie zal het zeggen.



Levenscripts

Wij geloven dat veel mensen verhalen met zich meedragen, die tot op de dag van vandaag nog steeds hun leven beheersen. We noemen dat een levensscript. Het is een onbewust levensplan, dat ieder mens in de kern heeft ontwikkeld rond zijn vierde levensjaar en later verder heeft ontwikkeld tot en met ongeveer het zevende levensjaar. Vaak worden deze scripts naar aanleiding van impactvolle gebeurtenissen 'gemaakt', bijvoorbeeld het scheiden van de ouders, een ongeluk, een ernstige ziekte of het overlijden van iemand in de familie, een verhuizing, gepest worden. Het goede nieuws? Iedereen heeft zo'n bundel besluiten gemaakt. U wordt er vaak ook succesvol mee. Het slechte nieuws: u kunt het vaak niet uitzetten. Een perfectionist is vaak altijd een perfectionst. Een winnaar wil altijd winnen. Een analyticus piekert ongevraagd altijd door:) Een helper helpt zelfs ongevraagd. U kunt het ook niet zomaar uitzetten.



Hoe ontstaat zo'n script?

Stel dat u vroeger gepest werd op school. Op basis van die negatieve ervaring hebt u besloten, dat u zich maar beter schuil kunt houden of in de luwte kunt gaan staan in plaats van op te vallen. En als het dan toch misgaat, kunt u maar beter rennen dan klappen incasseren...



Op grond van deze gebeurtenissen kan u het script ontwikkeld kunnen hebben 'als ik maar onzichtbaar ben, dan ben ik veilig'. Dit kan natuurlijk best een script zijn dat soms werkt maar nu als volwassene zal het u nu, in uw werk of in uw relatie, niet echt helpen om uw doelen en dromen te realiseren.



Naar aanleiding van deze vroegkinderlijke ervaringen en besluiten zijn in de scripts dus overtuigingen over uzelf en de wereld vastgelegd, die in die levensfase en modus relevant waren. Kortom, u hebt bepaalde dingen meegemaakt en op basis daarvan een besluit genomen. En al die besluiten bij elkaar vormen een levensverhaal, een levensscript dat u zelf hebt geschreven. Deze scripts kunnen zowel positief als negatief zijn.



Wat is uw script?

Hoe ontdekt u uw script? Door gewoon eens deze vragen te doorlopen. U hoeft niet 100% score te halen. De bedoeling is dat u zich meer bewust wordt, zodat we ook uw dromen weer tot leven kunnen wekken.



De levenscript questionaire

Neem eens rustig de tijd om het volgende te bedenken:

Wat zijn de drie tot vijf verschillende meest impactvolle gebeurtenissen uit uw jeugd?

Welke negatieve scripts/ patronen herkent u bij zichzelf die u op grond daarvan gemaakt hebt?

Waar verliest u met regelmaat energie en behaalt u niet het door u gewenste resultaat?

Welke patroon herhaalt zich met regelmaat waarbij u een negatief gevoel krijgt als het weer gebeurt. Denk aan continue piekeren, steeds perfectionisme willen laten zien, een oneindige drang om anderen te helpen zelfs ten koste van jezelf, de enorme drive om te moeten winnen, altijd lief willen zijn - ook in conflictsituaties, juzelf continue wegcijferen en op de achtergrond houden, de beste willen zijn.

Wat zegt u dan intern tegen uzelf? Als u nuchter er tegen aan kijkt: klopt dat eigenlijk nog wel of zijn er andere mogelijkheden om tegen de situatie aan te kijken.

Bekijk nu eens of deze verhalen u op dit moment in uw leven helpen of belemmeren. Als ze u belemmeren, stel uzelf dan de vraag in hoeverre ze nog relevant zijn, of dat u ze achter u kunt laten. Het is niet altijd makkelijk om de negatieve scripts zomaar los te laten. Maar u zult zien dat het herkennen en erkennen ervan een eerste stap is om ze een minder prominente plek te geven in uw doen en laten.

Vul dan de volgende zin aan: vandaag is het ook ok als ik....bv de verantwoordelijkheid bij anderen laat, voor mezelf op kom, de ander laat winnen et cetera.

Welke droom hebt u nog die u eigenlijk tot leven wil wekken? Zet deze week de eerste stap door 3 mini-stapjes naar je droom te DOEN!

Veel plezier bij invullen van de vragen. Mental detox is voor iedereen af en toe goed om weer bewuster te gaan leven. Tijd is namelijk een illusie, vooral als deze uw denken continue beïnvloed. U flipt weg naar verleden/ toekomst/ naar anderen/ naar uzelf als ideaalbeeld. En mijn conclusie is: the only right time is NOW.



