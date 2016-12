Het is er alweer de tijd voor: goede voornemens maken. Die maken we overigens niet nu pas, hoor, ze zitten het hele jaar door in ons hoofd. Het is namelijk prettig hoopvol om eraan te denken, maar goede voornemens daadwerkelijk doorzetten is een heel ander verhaal. Hier is de Top-10 Goede Voornemens Die We Allemaal Kennen Maar Niet Willen Horen. Ze zijn niet sexy maar ze hakken er wel in: ze confronteren ons met onszelf. Hoeveel kun jij er afvinken?





Wij mensen zijn gewoontedieren. We beseffen het ons best goed als we verkeerd bezig zijn, voelen ons er een beetje schuldig over en soms geven we dat nog toe ook. Zuchtend, steunend en kreunend. Maar morgen! Volgende week! Volgende maand! Volgend jaar! Dan wordt alles anders, dan gaan we er iets aan dóen. Echt waar. We gaan iets stoppen. Of iets starten. We Gaan Eindelijk Actie Ondernemen. En met die bevredigende gedachte nemen we de volgende sigaret, borrel, kroket, hamburger, auto, roltrap of lift.



Kijk eens naar de reclame om je heen. Wat zie je op tv en wat hoor je op de radio? Waarmee slaan ze je voortdurend om de oren vanuit al die glossy fullcolour advertenties in kranten en magazines? Wat druipt er tussen je time lines op de sociale media? Lachende, gelukkige, slanke, gezonde, blije mensen met een product dat je móet hebben, een dienst die je móet afnemen. Hoe kun je nog gelukkig zijn zonder dat product, dat pilletje of dat poedertje, jij ontzettende sukkel!



Zou het werkelijk zó makkelijk zijn om van onze minder goede gewoontes af te komen? Ik waag het te betwijfelen.



De Top-10 Goede Voornemens Die We Allemaal Kennen Maar Niet Willen Horen hieronder is helemaal niet sexy – mijn oprechte excuses daarvoor – en het spat ook niet van advertentiepagina’s af of dreunt vrolijk uit je luidsprekers. Ze zijn overbekend en eigenlijk best saai. Toch kennen we ze maar al te goed want ze belemmeren ons al jaren. Zet je zintuigen maar op scherp want dit zijn ze:



1. Niet roken

Zelfs de meest hardnekkig roker weet het maar al te goed: this is not good. Kof-kof. De relatie tussen roken en een heleboel enge lichamelijk afwijkingen waar je op termijn hartstikke dood aan kunt gaan is wetenschappelijk vastgesteld en staat allang niet meer ter discussie. Meer dan driekwart van de Nederlandse bevolking rookt al niet (meer). Doe je ook mee? Je wordt er een stuk frisser van.



2. Matig drinken

Er zijn genoeg onderzoeken die aantonen dat ‘een glaasje alcohol per dag’ niet noodzakelijkerwijs slecht voor je hoeft te zijn en zelfs hier en daar een positief effect laat zien. Maar wie kan zich nu daadwerkelijk beperken tot dat ene drankje per dag? Heel af en toe eens flink doorzakken in de kroeg of in het restaurant kan niet zoveel kwaad. Maar als je iedere dag alcohol drinkt, iedere dag een flesje opentrekt…



3. Gevarieerd eten

Geen enkel dieet werkt! Ze helpen hoogstens tijdelijk omdat je je bewust wordt van je eetpatroon maar uiteindelijk kom je op je oude gewicht terug (of hoger). Het enige dat helpt is gevarieerd eten én…calorieën tellen. Je mag alles eten. Wat je eet tel je op, wat je beweegt trek je af. Per dag 2500 calorieën voor mannen en 2000 voor vrouwen. Bij meer kom je aan, bij minder val je af. Zo, simpel.



4. Regelmatig bewegen

Uit onderzoek is gebleken dat het net zo slecht is om iedere dag urenlang intensief te sporten dan het is om thuis op de bank te blijven hangen. De gevolgen op de langere termijn zijn even nadelig voor de gezondheid. Zorg dat je iedere dag minimaal een half uur matig intensief beweegt. Loop, fiets, zwem, roei, dans: kies wat je leuk vindt maar doe wat! Enneh, parkeer de auto eens wat verder weg en loop een stukje. Neem de trap in plaats van de roltrap of lift. Kijk minder tv, kom van die bank af en ga wat dóen!



5. Chronische stress vermijden

Stress is een overblijfsel uit de oertijd, toen we nog jagers/verzamelaars waren. Bij gevaar zorgt stress ervoor dat je lichamelijk wordt klaargestoomd om een sprintje te trekken. Om te voorkomen dat een roofdier je verscheurt. Het is bedoeld voor heel kort en heel even. Chronische stress, zowel zakelijk als privé, is het moderne roofdier. Het maakt ons kapot vanbinnen en dat wreekt zich vooral op de langere termijn.



6. Voldoende slapen

Recentelijk onderzoek heeft aangetoond dat te veel slapen net zo slecht is als te weinig slapen. Het verkort onze levensduur. Zoals zo vaak ligt het optimum ook hier in het midden. Maar de wetenschap vertelt ons ook dat we slaap keihard nodig hebben om te herstellen, zowel lichamelijk als geestelijk. ‘Voldoende slapen’ betekent hier vooral ongestoord slapen en zoveel uren als bij jouw gesteldheid past. Ga op tijd naar bed!



7. Zonnebanken vermijden

Regelmatig bloot staan aan de zon is goed, het maakt vitamine D aan en dat helpt onze botten om calcium te absorberen; daar worden ze sterk van. Overmatige blootstelling aan de zon vergroot echter het risico op huidkanker. We hoeven niet hysterisch te doen over zonnebaden. Het enige dat we moeten doen is verbranding voorkomen door goed te smeren en alle zonnebanken te vermijden. Ook thuis.



8. Tandenstokers gebruiken

Eten en drinken doen we dagelijks en niets kan je humeur zo verpesten als problemen met je gebit. Het dagelijks poetsen van je tanden zélf is niet eens zozeer van belang: het gaat om je tandvlees. Gebruik een zachte borstel en poets uitgebreid je tandvlees van boven tot onder. En stook je tanden tot je een ons weegt! Zorg dat je overal doosjes tandenstokers ter beschikking hebt; in de woonkamer, slaapkamer, auto, jas en tas. Stook, stook, stook!



9. Minder klagen

Prof. Dr. Martin Seligman, een geluksdeskundige, heeft het onderzocht: mensen die voortdurend klagen hebben minder vrienden, zijn minder succesvol, zijn vaker ziek en gaan eerder dood. Minder klagen is niet alleen goed voor jezelf, je helpt er je omgeving ook mee. Vergeet de klaagvrije samenleving, klagen hoort bij de menselijke soort. Maar op de langere termijn is zeuren en zaniken net zo slecht als roken.



10. Meer complimenten geven

Toen ik laatst zeer tevreden was over een aankoop – er was werkelijk waar níets mis mee – ben ik teruggegaan naar de winkel om de verkoper alleen daarvoor te bedanken. Hij was stomverbaasd en geloofde me eerst niet. Maar het effect was geweldig: het gaf hem uiteindelijk een goed gevoel. We gaan doorgaans alleen maar terug naar de winkel om te klagen over wat er fout is gegaan of om nóg meer spullen te kopen. Maar als iets goed gegaan is, als we ons ergens fijn over voelen, als we tevreden zijn, als iemand ons blij of gelukkig heeft gemaakt, dan mogen we daar gerust eens iets van zeggen.



Zo, dat waren ze. Saai hè? En ik weet het, we willen het niet horen maar toch: ER-IS-GEEN-PILLETJE! Als we van onze slechte gewoontes af willen komen dan zullen we er moeite voor moeten doen. Als we onze goede voornemens daadwerkelijk willen doorvoeren – en willen volhouden – dan zullen we er keihard voor moeten werken.



Om daadwerkelijk iets in ons leven te veranderen moeten we namelijk het moeilijkste doen dat er is: we moeten onze gewoontes doorbreken. Elk van bovenstaande voornemens is een open deur maar dat maakt ze nog geen makkie. Sterker nog: ze zijn het moeilijkste om te veranderen en het meest uitdagend om vol te houden. Maar ze leveren ook het meeste op. En dat maakt ze het meest waardevol van alle goede voornemens die in deze donkere dagen rond Kerst de ronde doen.



