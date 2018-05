 Vier feiten en fabels over vakantiegeld

Geeft u uw vakantiegeld uit aan vakantie? - Het is weer bijna tijd voor een fijn extraatje: in mei ontvangen de meeste werknemers in Nederland vakantiegeld. Over het algemeen acht procent van het brutoloon. Maar geven we dat vakantiegeld ook écht uit aan vakantie?



En is een werkgever verplicht vakantiegeld uit te betalen? En hoe zit het met vakantietoeslag als u ziek bent? Monsterboard vat vier feiten en vier fabels over vakantiegeld samen.



Feiten:



1. Vakantiegeld uitbetalen is verplicht. De werkgever moet apart vakantiegeld uitbetalen, dat is wettelijk verplicht en mag niet in het gewone loon ‘verstopt’ zitten.

2. Vakantiegeld wordt niet alleen uitgegeven aan een vakantie. Uit een poll van Monsterboard met 111 deelnemers blijkt dat de helft van de mensen het extraatje gebruikt om te sparen. Ruim een derde (34,2 procent) van de mensen gebruikt het vakantiegeld voor een vakantie. Een klein deel (7,9 procent) zet het bedrag niet apart en gebruikt het voor een andere grote uitgave zoals een auto.

3. Ook als u ziek bent, krijgt u vakantiegeld. Het vakantiegeld wordt berekend over het bruto loon en als u in loondienst werkt, betaalt uw werkgever uw salaris gewoon door als u ziek bent. Dus ook dan blijft u gewoon vakantiegeld opbouwen. Het kan wel zo zijn dat bij langdurige ziekte bijvoorbeeld maar 70 procent van het bruto salaris krijgt uitbetaald. Dan krijgt u dus ook alleen over die 70 procent vakantiegeld.

4. Vakantiegeld wordt alleen betaald over het bruto loon. Krijgt u een bonus, dertiende maand, winstuitkering of onkostenvergoeding? Hier krijgt u geen vakantietoeslag over. De acht procent vakantietoeslag geldt alleen voor het salaris van het gewone dienstverband.



Fabels:



1. Vakantiegeld is altijd acht procent van het brutoloon. De werkgever is verplicht minimaal acht procent van het bruto loon aan vakantiegeld uit te betalen. Maar als u meer dan drie keer het minimumloon ontvangt, hoeft uw werkgever u alleen acht procent vakantietoeslag te betalen over het stuk loon dat gelijk is aan drie keer het minimumloon. Over het bedrag dat u daarbovenop ontvangt, hoeft u werkgever u geen of minder vakantiegeld uit te betalen. Ook kunt u afspreken dat u meer dan acht procent krijgt, bijvoorbeeld dat u bij bijzondere prestaties tien procent toeslag ontvangt.

2. Het vakantiegeld wordt altijd in mei uitbetaald. De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld in mei uit, maar het mag ook in juni. Uw werkgever mag het vakantiegeld ook in delen uitbetalen, als het totale bedrag maar voor eind juni op de rekening staat.

3. Over overwerk uren krijgt u geen vakantiegeld uitbetaald. Werkt u regelmatig over en krijgt u die uren ook uitbetaald? Dan is uw werkgever sinds 1 januari 2018 verplicht u ook over de gemaakte overuren vakantiegeld uit te betalen.

4. Mensen met een uitkering krijgen geen vakantiegeld. U krijgt gewoon vakantiegeld als u een WW-uitkering (acht procent) of een bijstandsuitkering (vijf procent) hebt. Als u rechtstreeks van het UWV een zwangerschaps- of ziektewetuitkering ontvangt dan krijgt u niet nog extra vakantiegeld, dat zit dan al bij de uitkering inbegrepen.



Geschiedenis

En dan nog een leuk weetje: waar komt vakantiegeld eigenlijk vandaan? Rond 1910 werd vakantiegeld voor het eerst opgenomen in CAO’s. Werknemers kregen vanaf toen hun salaris doorbetaald als ze op vakantie gingen. Voor die tijd was het normaal dat als u met vakantie ging, u ook geen loon kreeg. Het vakantiegeld zoals we het nu kennen bestaat sinds 1968. Toen werd er besloten dat werknemers een extra betaling naast het loon kregen om ook echt op vakantie te gaan.