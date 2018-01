 Veiligheidsvoorschriften te vaak niet uitgelegd

Tijdelijke krachten, mensen die onvoldoende Nederlands spreken en jongeren lopen meeste risico - Onderschatting van risico’s, stress en vermoeidheid en gebrek aan kennis en ervaring zijn de belangrijkste oorzaken voor ongevallen op de werkvloer. Tijdelijke werknemers, anderstaligen en jongeren lopen daarbij het meeste risico.



Uit recent onderzoek van Manutan onder medewerkers blijkt dat veel ongevallen voorkomen kunnen worden. Slechts 61 procent van de ondervraagden op de werkvloer geeft aan dat de veiligheidsvoorschiften aan iedereen goed uitgelegd worden. "Dat is veel te weinig," stelt Jan Piet van Dijk, Director Operations Benelux en Veiligheidscoördinator bij Manutan. "Het betekent dat ruim een derde van de medewerkers zonder goede voorlichting aan het werk gezet wordt."



Risicogroepen

Bijna 50 procent van de ondervraagden is bij een ongeval op de werkvloer in de fabriek, de werkplaats of op een buitenlocatie betrokken geweest. "Zorgen voor de juiste preventiemiddelen alléén is niet voldoende,m" zegt Van Dijk. "Let erop dat de veiligheidsvoorschriften aan iedereen uitgelegd worden. Ook aan tijdelijke krachten en anderstaligen." Vooral de risicogroep anderstaligen wordt ermee geconfronteerd. Aan medewerkers die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn, worden maar in 37 procent van de gevallen de voorschriften in de eigen taal uitgelegd. De groep tijdelijke werknemers loopt door gebrek aan ervaring en te weinig uitleg meer kans bij een ongeval betrokken te raken. Bij jongeren speelt daarnaast ook het verkeerd inschatten van risico’s een rol.



Veilige werkomgeving

Opvallend is dat medewerkers in een kantooromgeving een veel groter gevoel van veiligheid ervaren dan medewerkers op de werkvloer. 85 procent van de kantoormedewerkers voelt zich veilig tegen 69 procent van de overige medewerkers. "Logisch," zegt Van Dijk, "op kantoor loopt u sowieso minder risico dan in de fabriek of op de bouwplaats. Maar juist door dat verhoogde risico moeten werkgevers ervoor zorgen dat deze medewerkers zich extra veilig voelen. Ook daar is een belangrijke rol weggelegd voor de werkgever door het inzetten van preventiemedewerkers en een goed voorlichtingsbeleid."