 Berlijn populairst bij foodies, Ibiza nummer één onder hippe vogels

Berlijn en Ibiza dé bestemmingen onder Nederlandse foodies - Steeds meer Nederlanders zoeken hun volgende vakantiebestemming uit via social media. Vooral populaire online influencers lijken een belangrijke rol te spelen in de besluitvorming en worden gezien als echte reisexperts.



KAYAK.nl deed onderzoek naar de populairste bestemmingen onder meer dan 200 Europese online influencers van het afgelopen jaar en onthult de top tien bestemmingen voor liefhebbers van mode en culinaire hoogstandjes. Ook zet KAYAK.nl de gemiddelde prijzen van vluchten naar deze topbestemmingen op een rij.



Berlijn en Ibiza meest geliefd onder Nederlandse influencers

Waar Berlijn volgens Nederlandse influencers dé plek is om nieuwe foodtrends te ontdekken, vertoeven mode-influencers het liefst op Ibiza. Foodies en fashionista’s die iets verder van huis willen kunnen hun hart ophalen in New York voor inspiratie op het gebied van mode en in Tel Aviv voor culinaire verrassingen. Beide bestemmingen staan op de vierde plaats in de top tien.

Kijkend naar de landen is Spanje dé favoriet onder zowel Nederlandse food- als mode-influencers, op de voet gevolgd door Frankrijk. Ook populair onder modeliefhebbers zijn Italië en de Verenigde Staten. Bij foodies staan Portugal en Duitsland hoog op de bucketlist.



Londen en Parijs goedkoopste bestemmingen

Het is uiteraard geen verrassing dat Parijs op nummer één staat onder Europese trendsetters, gevolgd door New York en Londen. Deze drie topbestemmingen staan, samen met Milaan, wereldwijd bekend als de steden waar het modebeeld bepaald wordt. Met 70 restaurants met één of meerdere Michelinsterren zijn dit ook de steden waar veel (food)trends geboren worden.

Naast het feit dat Londen een must-go bestemming is onder Nederlandse én Europese influencers, is de stad ook het goedkoopst te bereiken vanaf Nederland met retourtickets voor gemiddeld 60 euro. Na Londen is Parijs de voordeligste hotspot-bestemming voor Nederlanders, met een gemiddelde prijs van 73 euro voor een retourvlucht. Voor Nederlanders die net als influencers warmlopen voor mode of culinaire hoogstandjes, zijn veel topbestemmingen binnen handbereik: maar liefst zes van de steden uit de top tien zijn gemiddeld voor minder dan 100 euro te bereiken.



Nieuwe bron van reisinspiratie

Julia Stadler-Damisch, KAYAK Regional Director van Nederland, Zwitserland en Duitsland vertelt: "Social media biedt een vrij nieuwe bron van reisinspiratie. Reislustige Nederlanders laten zich dan ook steeds vaker leiden door de keuzes van Instagram-influencers en hun favoriete bestemmingen. Foto’s van plekken die populair zijn onder foodies en modemeisjes, maken het makkelijk voor volgers om te ontdekken waaraan hun volgende vakantie ook moet voldoen; van hippe stranden en restaurants tot mooie natuur. Een andere manier voor reizigers om hotspots te ontdekken is via onze Heatmaptool die aantoont waar in de stad het meest, en wat, er gebeurt. Hiermee weet u als reiziger zeker dat u bijvoorbeeld uw hotel op de juiste plek boekt, dichtbij hippe conceptstores of juist in een buurt met streetfood-restaurants."