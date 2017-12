 De acht meest toekomstbestendige banen van Nederland

Is uw baan toekomstbestendig? - De komende decennia zullen veel werkzaamheden die nu nog door mensen worden uitgevoerd, worden geautomatiseerd. Waarschijnlijk heeft dit een grote impact op de arbeidsmarkt en de moderne beroepsbevolking.



Met meer dan 200 miljoen unieke bezoekers wereldwijd per maand heeft Indeed als eerste inzicht in dit soort veranderingen. We zien precies welke banen worden aangeboden en naar welke vaardigheden veel vraag is. Uit deze data blijkt bijvoorbeeld dat de meest veelbelovende carrières van de toekomst bestaan uit werkzaamheden die machinewerk aanvullen. Of werkzaamheden die grotendeels afhankelijk zijn van menselijke vaardigheden en dus niet kunnen worden vervangen door een computer. Onderstaande banen zijn in Nederland het meest toekomstbestendig.



1. Cybersecurityexpert

Cyberaanvallen komen op steeds grotere schaal voor en worden daarnaast steeds geavanceerder. Werkgevers zijn dan ook naarstig op zoek naar het juiste personeel om hun bedrijf te beschermen, wat heeft geleid tot een grotere vraag naar cybersecurityprofessionals. In Nederland alleen al brengt de cybersecuritybranche 7,2 miljard euro in het laatje en zijn er 61.600 mensen werkzaam in dit domein. Dit komt onder meer doordat een van de belangrijkste internetknooppunten ter wereld zich in Amsterdam bevindt. Daarnaast is de belangrijkste veiligheidscluster van Europa gevestigd in Den Haag: The Hague Security Delta (HSD).

In het nieuwste rapport van het National Cyber Security Center staat dat het digitale herstelvermogen in Nederland achterblijft ten opzichte van de toename in bedreigingen. Ook behoorde Nederland tot de top vier van de landen die het hardst werden getroffen door de Petya-aanval in juni 2017. Nederland moet dus meer moeite gaan doen om cyberaanvallen te weren. Inmiddels is het aantal cybersecurityvacatures dan ook gestegen: de afgelopen twaalf maanden nam het aantal cybersecurityvacatures toe met 86,4 procent. Kijken we 24 maanden terug, dan is dit stijgingspercentage zelfs 412,5 procent.



2. Datawetenschapper

Nu we steeds meer informatie kunnen verzamelen, opslaan en analyseren, neemt ook de vraag naar datawetenschappers toe. Professionals die technische en wetenschappelijke expertise combineren met het vermogen om belangrijke informatie aan grote hoeveelheden data te onttrekken, worden zeer gewild. Werkzoekenden lijken al op de hoogte van deze trend: het aantal keer dat er naar een baan in de datawetenschappen wordt gezocht, is de laatste twaalf maanden met 86,18 procent gestegen.



3. Gezondheidszorgprofessionals

Medische vooruitgang, een beter dieet, betere leefomstandigheden en betere gezondheidszorg hebben geleid tot een hogere levensverwachting. De gezondheidssector blijft groeien, wat ook betekent dat ouder worden een uitdaging wordt. Volgens het CBS stijgt het aantal mensen dat ouder is dan 65 van 3.160.704 in 2017 naar 4.809.482 in 2040.

Uit data van Indeed blijkt verder dat 46,7 procent van de verplegingsvacatures nog altijd moeilijk gevuld wordt. Kijken we naar meer gespecialiseerde banen in dit domein, dan tonen de data dat 68,9 procent van de vacatures voor ‘verzorgende ig niveau 3’ moeilijk gevuld wordt, wat inhoudt dat ruim twee derde van de vacatures na twee maanden nog altijd openstaat. Dit soort banen is sterk afhankelijk van mensen en ze worden voorlopig niet geautomatiseerd. Er zijn zeer sterke sociale en communicatieve vaardigheden, toewijding en geduld voor nodig – eigenschappen die niet zomaar door machines kunnen worden vervangen.



4. Marketing, communicatie en design

Machines kunnen veel, maar nieuwe en verrassende ideeën bedenken kunnen ze (nog) niet. Creatieve beroepen die zich richten op een complexe combinatie van ideeën, woorden en beelden met gedeelde culturele en sociale waarden, worden waarschijnlijk niet zo snel overgenomen door machines. Sociale intelligentie en kennis van nieuwe media zijn ook in de toekomst zeer gewilde vaardigheden.

Digitale marketing is recent gegroeid en blijft dit waarschijnlijk ook doen, met name in kansrijke markten waarin dit nog onderontwikkeld is. Indeed beschikt over interessante demografische inzichten in dit veld: de hoeveelheid zoekopdrachten binnen deze branche door millennials was – in verhouding tot zoekopdrachten door babyboomers – in 2016 twee keer zo groot.



5. Bezorging/Logistiek management

Opkomende technologieën, zoals het Internet of Things, bepalen de toekomst van de logistieke sector. Dit betekent niet dat de gehele sector kan worden geautomatiseerd; er blijft altijd personeel nodig voor inzicht in, en het beheer van de zeer complexe, wereldwijde processen voor bezorging en de logistieke keten.

De modernisering van de wereldwijde logistieke sector, die gepaard gaat met de groeiende populariteit van online retail- en voedselbezorgingsdiensten, heeft de vraag naar chauffeurs sterk beïnvloed. Er is steeds meer vraag naar senior logistiek professionals die de technologie begrijpen, en technologie en logistieke procedures zo goed mogelijk kunnen combineren om processen te optimaliseren. Volgens onze data blijft 57 procent van de vacatures voor senior logistiek professionals op Indeed meer dan zestig dagen openstaan.



6. Human resources

Talent wordt steeds waardevoller. Bedrijven strijden op internationaal niveau om de beste kandidaten. Een datagedreven HR-strategie maakt al een belangrijk deel uit van het succes van het bedrijf en in de toekomst speelt dit een nog grotere rol. Kandidaatselectie en -recruitment worden nog meer datagedreven, en automatische screening op basis van machine learning en met behulp van analytics wordt steeds populairder. HR-professionals hebben de grootste kans van slagen wanneer ze soft skills en emotionele intelligentie combineren met software en analytics. Twee nieuwe HR-banen staan meteen op de eerste en tweede plek in de top 10: Human Resouce Administrator en Human Resource Officer. Ook een functie als Recruitment Manager laat een enorme groei zien. Kandidaten die op zoek zijn naar een HR-baan, krijgen betere zoekresultaten als ze specifieke functies invoeren in de zoekbalk in plaats van algemene zoektermen.



7. Gig-worker

De gig-economie, oftewel platformeconomie, groeit in populariteit. Gig-workers zijn mensen die zelfstandig werken en vaak slechts een kortstondig dienstverband aangaan met een bepaald bedrijf. Hoewel er een wereldwijde discussie gaande is over de inzet van dit soort personeel, merkt Indeed dat in de afgelopen twaalf maanden steeds meer gebruikers zoeken naar flexibel en parttimewerk. Waarschijnlijk zet deze trend voorlopig door. De groep gig-workers bestaat voornamelijk uit millennials; meer dan 42 procent zoekt naar flexibel, tijdelijk werk tegenover slechts elf procent van de Generation X-groep (geboren tussen 1961 en 1980).



8. Kok

Sommige dingen veranderen nooit. Mensen blijven het fijn vinden om uit eten te gaan en zelf niet te hoeven koken. Koks combineren creatieve intelligentie en ingewikkelde handelingen op een manier die voor machines erg moeilijk zijn na te bootsen. 34 procent van de vacatures in deze branche is moeilijk te vullen en blijft op Indeed meer dan zestig dagen openstaan. De top 3 van moeilijkst te vullen vacatures: souschef (41,3 procent), commis de cuisine, oftewel aankomend kok (29,5 procent), en chef de partie (26,7 procent).



Het gemiddelde percentage van vacatures dat na 60 dagen nog openstaat, ligt in Nederland op 30,5 procent.