Jonge werknemer maakt zich zorgen om financiële toekomst

Slechte financiŽle vooruitzichten oorzaak van stress en verzuim - Eén op de drie Nederlandse werknemers heeft geen financiële buffer en leeft van loonstrook naar loonstrook. Het ontbreekt bij deze groep aan financiële weerbaarheid, met bijkomende zorgen, stress en gezondheidsklachten van dien.



Met name de groep jonge werknemers (millenials) maakt zich zorgen over hun financiële situatie (43 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Willis Towers Watson naar de financiële tevredenheid van werknemers in Nederland en de rest van de wereld.



Zorgen om pensioen

Van alle Nederlandse werknemers geeft 38 procent aan dat de financiële zorgen in de laatste twee tot drie jaar zijn gestegen. Bij deze groep is er weinig vertrouwen in de toekomst; bijna twee op de vijf werknemers verwacht niet voldoende financiële middelen te hebben voor hun pensioen. Daarnaast verwacht 60 procent van de ondervraagden dat de overheid tegen die tijd ook een stuk minder genereus zal zijn dan nu. En 70 procent gaat er vanuit dat ze er financieel slechter voor zullen staan in vergelijking met de generatie van hun ouders. Met name de jonge werknemers - de zogenaamde millennials - hebben zorgen over hun huidige en toekomstige financiële situatie (43 procent).



Financiële zorgen leiden tot stress

Willis Towers Watson verdeelde voor het onderzoek de respondenten in vier afzonderlijke categorieën: werknemers die ‘niet bezorgd’ zijn over hun financiën (62 procent), mensen met ‘financiële zorgen voor de toekomst’ (22 procent), mensen met ‘zorgen over hun huidige financiële situatie’ (acht procent) en degenen die ‘worstelen’ met zowel hun huidige als toekomstige financiën (acht procent). Van degenen die zich zorgen maken over hun huidige en toekomstige financiële situatie geeft meer dan de helft (58 procent) aan een hoge mate van stress te ervaren. En 53 procent beschreef de gezondheid als slecht. Daarentegen ervaart slechts één op de vijf werknemers die ‘niet bezorgd zijn’ hoge (vier procent) of bovengemiddelde (achttien procent) stress. En slechts 20 procent van deze laatste groep heeft een slechte gezondheid.



Negatief effect op inzet en betrokkenheid werknemer

Carolina Vermeulen, consultant bij Willis Towers Watson: "Wat uit dit onderzoek duidelijk naar voren komt, is de mate waarin financiële zorgen een negatief effect hebben op de gezondheid. Maar ook op de aanwezigheid, inzet en betrokkenheid van werknemers op het werk. Gelukkig leggen werkgevers dit verband ook steeds vaker. De helft van de Nederlandse werkgevers geeft aan hun personeel te willen helpen om hun slechte financiële situatie onder controle te krijgen. Door middel van het aanbieden van programma’s met bijvoorbeeld schuldhulpverlening of budgetcoaches kan hier invulling aan gegeven worden."



Andere interessante uitkomsten uit de Global Benefits Attitudes Survey 2017 zijn:

Millennials zijn slechte spaarders; slechts twintig procent zet spaargeld opzij voor onverwachte uitgaven. Dit in tegenstelling tot babyboomers (35 procent) en Gen X (34 procent);

25 procent van de millennials doet impulsaankopen en geeft teveel geld uit. Voor babyboomers is dit acht procent en Gen X veertien procent.