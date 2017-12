HR-verantwoordelijke mkb ligt wakker van behouden werknemers

Het bieden van interne doorgroeimogelijkheden grootste uitdaging - Niet alleen het werven, maar juist ook het behouden van personeel is een van de grootste hoofdbrekers van HR-verantwoordelijken in de mkb-sector. Een op de vijf professionals zegt ’s nachts wakker te liggen van de vraag hoe de juiste werknemers aan boord te houden.



Ook het waarborgen van de kwaliteit in een team is een zorgenpost. Dat blijkt uit onderzoek van Indeed onder HR-verantwoordelijken van Nederlandse mkb-bedrijven uitgevoerd door onderzoeksbureau Team Vier.



Meer dan de helft van de werknemers vertrekt binnen vijf jaar

Als men de juiste kandidaat heeft gevonden, dient de volgende vraag zich aan: hoe zorg je dat hij of zij aan boord blijft? Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de medewerkers in het mkb (58 procent) het bedrijf binnen vijf jaar weer verlaat. En met het vertrek verliezen mkb-bedrijven vaak kostbare kennis en kunde. Slechts een op de zes mensen (zestien procent) is zeer loyaal en blijft minstens elf jaar bij het bedrijf in dienst.



Grootste uitdaging: interne carrière- en doorgroeimogelijkheden

Het bieden van goede doorgroeimogelijkheden en persoonlijke ontwikkeling binnen een onderneming kan helpen bij het – voor langere tijd – behouden van personeel. 37 procent van de ondervraagden ziet dit echter als grootste uitdaging.

Vooral bij financiële instellingen en het verzekeringswezen, horeca en recreatie, en zakelijke dienstverlening heeft respectievelijk 52 procent, 45 procent en veertig procent moeite met het bieden van voldoende carrièremogelijkheden. In de IT- en telecommunicatiesector ziet men vooral een uitdaging in het in huis houden van kennis (45 procent). Ook het tevreden houden van medewerkers is volgens bijna drie op de tien HR-verantwoordelijken (dertig procent) een issue. In de sector gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening is dat zelfs 38 procent.



Juiste kandidaten vinden

Dat het voor mkb-bedrijven lastig is om de juiste kandidaten voor vacatures te vinden, bleek al eerder uit cijfers van Indeed. Zo heeft meer dan 40 procent van de bedrijven moeite met het aantrekken van de juiste kandidaten die passen bij de bedrijfscultuur. Ook het schrijven van een aansprekende vacaturetekst en het zorgen voor voldoende binnenkomende sollicitaties blijkt een hindernis te zijn.

Sander Poos, Managing Director Benelux bij Indeed: "Het bieden van een goed salaris alleen is tegenwoordig niet meer voldoende om werknemers te werven en te behouden. Employer branding en job branding gaan steeds meer hand in hand: de bedrijfscultuur en locatie van het bedrijf is voor werknemers minstens zo belangrijk. Voor mkb-bedrijven is extra aandacht voor het behouden van werknemers daarom cruciaal. Dit kunnen zij bijvoorbeeld doen door het aanbieden van educatieve programma’s, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het uitstippelen van carrièremogelijkheden. Belangrijk hierbij is dat de bedrijfscultuur erop ingericht is om mensen te ondersteunen en te motiveren, juist ook vanuit het management. Doordat mkb’ers kleiner zijn, is het makkelijker om werknemers persoonlijk te leren kennen en voordelen zo aan te passen, dat deze aansluiten op de behoeften van werknemers. Daarnaast is het belangrijk werknemers te belonen in de vorm van een promotie of salarisverhoging, of werknemers de gelegenheid te geven om flexibel te werken. Als het totaalplaatje klopt, zorgt dat ervoor dat werknemers minder snel verder gaan kijken naar een andere uitdaging."