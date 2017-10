 Woningmarkt profiteert langer van lage rente

Huizenprijzen stijgen harder in 2017 - Woningkopers zullen langer profiteren van een lage hypotheekrente dan tot voor kort werd aangenomen. Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat de tien-jaarsrente eind 2018 oploopt tot 1,0 procent in plaats van tot 1,5 procent zoals eerder verwacht.



De lange hypotheekrente, die meebeweegt met de tien-jaarsrente, zal daardoor ook pas later oplopen dan de economen begin 2017 dachten.



Inflatie

Om onder andere de inflatie aan te zwengelen, nam de Europese Centrale Bank (ECB) aan het begin van de kredietcrisis maatregelen, zoals het verlagen van de officiële rentetarieven en het opkopen van grote hoeveelheden (staats)obligaties waardoor de lange rente kunstmatig gedrukt wordt. De ECB houdt hieraan vast, omdat de inflatie achterblijft. "Toch verwachten we binnenkort de aankondiging dat de ECB het maandelijkse bedrag dat ze aankoopt, vanaf begin 2018 verlaagt," zegt Philip Bokeloh, econoom van ABN AMRO. "In de aanloop naar een minder actief aankoopbeleid, zal de lange rente waarschijnlijk licht stijgen. We houden er rekening mee dat de 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen met 0,2 procentpunt oploopt naar 0,8 procent eind dit jaar en verder tot 1,0 procent eind 2018. Aangezien de stijging minder fors is dan gedacht, valt ook de stijging van de lange hypotheekrente lager uit."



Trend zet door

In de Woningmarktmonitor constateert het Economisch Bureau dat het vertrouwen in de woningmarkt nog steeds groot is, maar het optimisme wel licht is afgezwakt. De tempering van het enthousiasme komt door de verwachting dat de rente over het dieptepunt is en weer gaat stijgen. Toch de belangrijkste reden voor het verminderde optimisme, is het toenemende gebrek aan beschikbare woningen. "De krapte op de woningmarkt vertaalt zich in het aantal verkopen," aldus Bokeloh. "Terwijl de verkopen sterk stijgen in de regio's die eerder nog achterbleven, staan deze onder druk in de regio's waar de voorraad woningen beperkt is. Volgens ons zet deze trend door en daalt het aantal verkopen in 2018 na vier jaar van stevige groei."



Huizenprijzen stijgen harder in 2017

Het Economisch Bureau verwacht dat de woningprijzen dit jaar harder stijgen dan aanvankelijk gedacht. Daarom stellen de economen de toename bij van 7,0 procent naar 7,5 procent. De huizenprijzen stijgen onder andere door toenemende krapte op de woningmarkt. Voor een groeiend aantal potentiële kopers wordt het steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden. Vooral starters hebben momenteel het nakijken, omdat zij meer moeite hebben met de verplichting om eigen geld in te brengen. Afgezien van de aanpassing van de prijsontwikkeling dit jaar, houdt het Economisch Bureau vast aan de prognoses. "Wij houden liever ons kruit droog totdat de nieuwe regering is geïnstalleerd en haar plannen voor de woningmarkt heeft bekendgemaakt. Wij zijn met name benieuwd naar haar plannen om het woningtekort weg te werken," aldus Bokeloh.