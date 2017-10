 Voorkom dat de printer het lek is binnen de organisatie

Drie manieren om multifunctionele systemen en printers te beveiligen - De ene hack na de ander komt voorbij in het nieuws; het is inmiddels wel duidelijk dat computers en bestanden goed beveiligd moeten worden. Multifunctionele systemen (MFS’s) en printers worden echter vaak over het hoofd gezien, terwijl dit net zo goed computers zijn die zich op het netwerk bevinden.



De ene hack na de ander komt voorbij in het nieuws; het is inmiddels wel duidelijk dat computers en bestanden goed beveiligd moeten worden. Multifunctionele systemen (MFS’s) en printers worden echter vaak over het hoofd gezien, terwijl dit net zo goed computers zijn die zich op het netwerk bevinden. De ene hack na de ander komt voorbij in het nieuws; het is inmiddels wel duidelijk dat computers en bestanden goed beveiligd moeten worden. Multifunctionele systemen (MFS’s) en printers worden echter vaak over het hoofd gezien, terwijl dit net zo goed computers zijn die zich op het netwerk bevinden. Doordat bedrijven geen goede beveiligingsmaatregelen nemen voor deze systemen, zijn ze een makkelijke ingang voor hackers. Robin Schieveen, Product Manager Office en Services bij Konica Minolta Business Solutions Nederland legt uit op welke manieren organisaties hun MFS’s en printers kunnen beveiligen.



Toegangsbeheer

Stel in wie er toegang heeft tot de MFS’s en printers binnen de organisatie. Dankzij toegangsbeheer kunnen alleen geautoriseerde personen gebruikmaken van de systemen. Deze personen worden geïdentificeerd via gebruikersauthenticatie: denk aan het instellen van een persoonlijk wachtwoord, een kaartauthenticatie of het instellen van een biometrische vingeraderscanner.



Databeveiliging

Als MFS’s en printers op openbare plaatsen staan, kunnen vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen vallen. Documenten worden bijvoorbeeld voor een bepaalde tijd op de harde schijf van een printer opgeslagen of liggen in gedrukte vorm in het uitvoerblad. Om te voorkomen dat deze data wordt misbruikt, kan er een automatische verwijderingsfunctie worden aangezet op de harde schijf. Na een bepaalde periode worden gegevens dankzij deze functie verwijderd. Daarnaast zorgt het instellen van een extra beveiligingscode ervoor dat documenten niet op het uitvoerblad terechtkomen zonder dat de juiste persoon bij de printer aanwezig is.



Scanveiligheid

Naast het beveiligen van de kopieer- en printfunctie, is het belangrijk niet de scanopties te vergeten. Door een gebruikersauthenticatie in te stellen voorkomt men dat onbevoegde personen documenten kunnen inscannen. Daarnaast is het mogelijk om het handmatig invoeren van een bestemming te blokkeren, zodat een document alleen naar een vooraf ingesteld e-mailadres kan worden gestuurd of enkel niet naar externe e-mailadressen.

MFS's en printers zijn ontworpen voor integratie in netwerkomgevingen. Dit betekent dat deze systemen dezelfde beveiligingsrisico's lopen als elk ander netwerkapparaat. Het belangrijkste is dan ook dat MFS's en printers net zo goed worden beveiligd als de andere systemen binnen het netwerk.