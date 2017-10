 Bedrijven vragen veel maar bieden weinig aan werkzoekenden

Vacatureteksten te generiek - Het aantal beschikbare vacatures in Nederland staat op een hoog niveau, maar het wordt voor bedrijven moeilijker om alle banen in te vullen.



Met 23,8 procent van de vacatures die in september 2017 langer dan drie maanden open staan, is het duidelijk dat er een onevenwicht is tussen wat werknemers en werkgevers zoeken. Adzuna analyseerde 250.000 actuele vacatureteksten die bedrijven gebruiken om kandidaten aan te trekken.



Niet duidelijk

Slechts 47,1 procent van de vacatures maakt duidelijk wat er aan de werkzoekenden wordt aangeboden. Terwijl 75,9 procent van het aanbod vermeldt welke vaardigheden vereist zijn voor de baan. De overige vacatures geven alleen een omschrijving van de werkzaamheden en vragen geen specifieke vaardigheden.

Vacatures in provincies als Friesland en Drenthe bevatten in vergelijking met Noord-Holland en Noord-Brabant vaker de arbeidsvoorwaarden en de vereiste vaardigheden. In Noord-Holland wordt het vaakst deze informatie weggelaten.



Generieke omschrijvingen

Thomas de Schuyter, Country Manager bij Adzuna licht toe: "In provincies als Noord-Holland waar er een groot aantal vacatures open staan, zien we dat er vaak generieke omschrijvingen voor de vacatures worden gebruikt. Zeker wat kandidaten kunnen verwachten als salaris of arbeidsvoorwaarden vindt u in de meeste vacatures niet terug."



Arbeidsvoorwaarden

De vaakst voorkomende arbeidsvoorwaarden zijn: een leuke, uitdagende en/of gevarieerde baan (63,3 procent), de mogelijkheid tot persoonlijke ontwikkeling (40,2 procent) en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (23,7 procent). In 12,3 procent van de vacatures wordt er een specifiek loon of salarisschaal aangegeven.

"Met de toenemende concurrentie voor goede kandidaten kunnen bedrijven hun vacatures aantrekkelijker maken door interessante en unieke voordelen aan te bieden in de vacatures. Wanneer werkzoekenden verschillende vacatures bekijken kan dit net de doorslag geven om tot solliciteren," zegt De Schuyter



Flexibiliteit

16,1 procent Van de vacatures vraagt flexibiliteit van de kandidaten terwijl slechts 3,2 procent van het aanbod in Nederland flexibiliteit aanbiedt. Het gaat dan over flexibele uren of de mogelijkheid om van thuis uit te werken.



Bijkomende ervaring

Naast een mogelijk relevant diploma, vragen bedrijven verschillende bijkomende vaardigheden. Bijvoorbeeld een voorgaande ervaring wordt vaak gevraagd (58,7 procent), de vaardigheid om zelfstandig te werken (23,1 procent) of sterke communicatieve vaardigheden (10,9 procent). Minder frequent komt de vraag voor teamspelers (4,8 procent) of een goede stressbestendigheid (4,2 procent).