Nederland adviseert toekomstig kabinet - Het kabinet is nog niet gevormd, maar Nederland heeft al wel een duidelijke boodschap: de Miljoenennota moet eenvoudiger. En dan met name de manier waarop deze gepresenteerd wordt.



Want hoewel de Miljoenennota voor iedereen is bedoeld, vindt bijna de helft (48 procent) hem te ingewikkeld. Dat en meer blijkt uit onderzoek van SNS onder ruim 1.000 Nederlanders.



Online tool

Als Nederlanders nadenken over hoe het eenvoudiger kan, komt een online tool vergelijkbaar met de Kieswijzer als beste uit de bus (41 procent). Op die manier kan iedereen de veranderingen op persoonlijk niveau duidelijk inzien. Het samenvatten van de Miljoenennota op een paar simpele post-its komt op de tweede plaats (34 procent), gevolgd door een interactieve app voor de smartphone (26 procent). Eén op de vijf Nederlanders (21 procent) lijkt het zelfs een goed idee om de Miljoenennota weer te geven in de vorm van een documentairefilm.



Publieke Tribune in de Ridderzaal

Ook is er behoefte om de presentatie van de Troonrede te optimaliseren. Om meer aansluiting bij het volk te vinden zou het voornaamste verbeterpunt nog eenvoudiger taalgebruik zijn (64 procent), zodat iedereen begrijpt wat er gezegd wordt. Ook ondersteunend beeldmateriaal is een waardevolle aanvulling (35 procent), evenals de toevoeging van een Publieke Tribune (25 procent) zoals we die kennen in een rechtbank.



Miljoenennota interessanter dan hoedjes

Ondanks de spraakmakende hoedjes en de bijzondere beelden van de Koninklijke familie, kijkt het merendeel van de Nederlandse bevolking (76 procent) naar de Troonrede vanuit interesse in de plannen van de regering. "Nederland geeft een belangrijk signaal af aan het toekomstige kabinet: de Miljoenennota moet begrijpelijker. Ook banken kunnen hier een rol in spelen, want uit het onderzoek blijkt dat veertig procent van de Nederlanders van hun bank een eenvoudig overzicht met de gevolgen van de Miljoenennota per inkomensklasse op prijs zou stellen," vertelt Patrick Kuijsters, directeur Marketing & Online bij SNS.



Aanvullende feiten uit het onderzoek



-Een kwart van de Nederlanders gaat nog liever bij de schoonfamilie op visite dan dat hij/zij naar de Troonrede moet kijken (25 procent).



-Vijftien procent van de Nederlanders kijkt liever naar wat iedereen draagt dan dat hij/zij moet luisteren naar wat er gezegd wordt tijdens Prinsjesdag.



-Bijna een kwart van de Nederlanders (22 procent) zou het leuk vinden om Koningin Máxima eens in H&M of een Zaraatje te zien. Vooral de nuchtere Zeeuwen zouden dit waarderen met 30 procent.



-55 procent kan het niet waarderen als politici de kans benutten om politieke boodschappen over te brengen met kleding tijdens Prinsjesdag.



-Twintig procent van de Nederlanders zou het stoer vinden als Koning Willem-Alexander een selfie maakt op Prinsjesdag, vanaf zijn troon met de gevulde Ridderzaal op de achtergrond.