 Nederlander vindt Prinsjesdag een wassen neus

'Prinsjesdag moet worden uitgesteld tot de formatie is afgerond' - Twee derde van de Nederlanders vindt Prinsjesdag met een demissionair kabinet een wassen neus. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek rondom Prinsjesdag onder ruim 1.000 Nederlanders van Raet.



Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (56 procent) vindt dat deze belangrijke parlementaire dag zou moeten worden uitgesteld tot de formatie van het kabinet is afgerond.



Waardevolle traditie

Een groot deel van de Nederlandse bevolking vindt dat uitstel niet moet leiden tot afstel. 65 procent ziet Prinsjesdag namelijk als een waardevolle Nederlandse traditie, met name onder ouderen is deze traditie populair (84 procent). Daarnaast heeft Raet gevraagd waar Nederlanders zich het meest op verheugen rondom Prinsjesdag. Naast de samenstelling van de Miljoenennota wordt er reikhalzend uitgekeken naar de troonrede door Koning Willem Alexander, de verschijning van Koningin Maxima en de hoedjes van het publiek.



Generatieverschillen

Waar Nederlanders naar uitkijken wordt veelal bepaald door geslacht, inkomen en generatie. Hieronder enkele opvallende verschillen:

Boven modaal verdieners verheugen zich het meest op de samenstelling van de miljoenennota (56 procent)

Vrouwen kijken meer uit naar de verschijning van Koningin Maxima (21 procent)

25-34 jarigen verheugen zich vaker op de hoedjes van het publiek (twintig procent)

Van alle leeftijdsgroepen verheugd generatie Z zich het meest op een glimp van de koningskinderen (negentien procent)

Demissionair kabinet

Joke van der Velpen, Kennismanager bij Raet: "Er is altijd veel te doen om Prinsjesdag. De afgelopen jaren ging het vooral over uitgelekte maatregelen, dit jaar is er veel aandacht voor het demissionaire kabinet. Ondanks alle commotie zien we dat Prinsjesdag voor de Nederlandse bevolking vooral een waardevolle traditie is. Om ook het inhoudelijke deel van Prinsjesdag aantrekkelijker te maken is het belangrijk de maatregelen begrijpelijk te maken. Daarom focussen wij op het doorrekenen van de plannen. Zodat Nederlanders weten welke impact de kabinetsplannen voor 2018 hebben op hun financiële situatie, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen inzicht heeft in wat de maatregelen voor zijn portemonnee betekenen. Mochten de maatregelen wijzigen wanneer de formatie is afgerond, passen wij onze berekeningen natuurlijk aan."