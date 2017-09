 Stijging cao-afspraken stabiliseert in augustus

Gemiddelde loonstijging was 1,82 procent in augustus - De stijging van de loonafspraken in het cao-overleg is in augustus gestabiliseerd. In eerdere maanden van 2017 liep de gemiddelde loonafspraak voortdurend op.



De gemiddelde loonstijging van 1,82 procent die in augustus werd overeengekomen, ligt nog wel ruim boven het jaargemiddelde van 1,65 procent. Dat meldt werkgeversvereniging AWVN in haar maandbericht over het verloop van de cao-onderhandelingen.



Laag aantal akkoorden

Bij de gemiddelde loonafspraak van augustus moet wel worden aangetekend dat het aantal nieuwe akkoorden in augustus laag was: vijf in plaats van de gemiddeld dertien akkoorden in andere augustusmaanden. Het cao-seizoen als geheel verloopt wel in een normaal tempo: 51 procent van de 451 in 2017 verlopende cao’s is vernieuwd. Daarmee hebben 1,6 miljoen werknemers inmiddels een nieuwe cao.

Het aantal akkoorden tot dusver in 2017 is in absolute zin wel lager dan in andere jaren: 210 tegenover 300 in andere jaren. Het lage aantal nieuwe akkoorden hangt vooral samen met het relatief kleine aantal cao’s dat afloopt in 2017. Dat op zich hangt weer samen met de iets langere gemiddelde contractduur van lopende cao’s.