 Meer dan een op de tien vakantiefoto’s is een selfie

Negentien procent van de reizigers beschouwt niemand minder dan zichzelf als favoriete reisgenoot - In opdracht van AccorHotels heeft GFK aan vakantiegangers in verschillende landen gevraagd naar de ideale formule voor een geslaagde vakantie. Wie is bijvoorbeeld de ideale reisgenoot en wat mist men het meeste op vakantie?



De uitkomsten van het onderzoek onderstrepen het belang en gebruik van mobiele apparaten met gratis internetverbinding, waarmee de gemaakte selfie ook weer met het thuisfront gedeeld kan worden.



Verrassende bevindingen

Dit zijn de meest verrassende bevindingen:





· Bijna de helft (47 procent) van de respondenten geeft aan een goede en gratis internetverbinding het meest te missen op vakantie. Dit scoort dus hoger dan het missen van familie en vrienden (40 procent) of een huisdier (37 procent).



· Maar liefst negentien procent van de reizigers beschouwt niemand minder dan zichzelf als favoriete reisgenoot.



· 74 procent van de Chinezen zou graag met de baas op vakantie gaan.



Een goede internetverbinding

En wat missen we het meest van thuis als we op vakantie zijn? Meer dan familie en vrienden (40 procent), of huisdier (37 procent), geeft bijna de helft (47 procent) van de ondervraagden aan een goede, gratis internetverbinding het meeste missen. Vooral onder jongeren is dit een belangrijk gemis. Maar liefst 54 procent van de jongeren (tussen de achttien en 24 jaar) vindt een goede gratis internetverbinding belangrijk, ten opzichte van 40 procent van de mensen tussen de 50 en 65 jaar. Toch wordt het eigen bed ook gemist: 38 procent van de respondenten gaf aan dat ze hun bed en kussens het meeste missen wanneer ze op vakantie zijn.



Reisgezelschap

De vakantieperiode is een ideale tijd om samen door te brengen met vrienden en familie. De reisgenoten die de absolute voorkeur krijgen, blijven dan ook echtgenotes, kinderen en vrienden. Toch geeft maar liefst negentien procent van de internationale reizigers aan niemand minder dan zichzelf te verkiezen als favoriete reisgenoot. Zo hebben 25 procent van de Duitsers, Amerikanen en Indiërs aangegeven dat ze liever alleen op vakantie gaan. Vrouwen gaan liever op vakantie met hun kinderen dan mannen. Jongeren in de leeftijd van achttien tot en met 24 jaar gaan liever met vrienden.

En hoe zit het met de baas of collega’s als reisgenoot? Voor sommigen misschien juist de mensen die ze tijdens hun vakantie willen ontlopen, maar daar denken ze in China heel anders over. Twee op de vijf Chinezen geeft aan open te staan om met de baas op vakantie te gaan. Een verbazende hoeveelheid van 74 procent van de Chinese respondenten geeft zelfs aan dat een vakantie met collega’s helemaal geen slecht idee is.