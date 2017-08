 Goedlachse collega meer gewaardeerd dan slimme

Positieve sfeer belangrijkst op het werk - Kantoormedewerkers verkiezen een vrolijke collega boven een slimme. Vooral jongere werknemers hechten weinig waarde aan de intelligentie van een collega, slechts twee procent van hen zegt dat hun ideale collega slim moet zijn.



Naast vrolijkheid, staan betrouwbaarheid, behulpzaamheid, talentvol en aardig in de top vijf belangrijke eigenschappen van collega’s. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van TrainTool onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland.

Starters op de arbeidsmarkt, van achttien tot en met 24 jaar, denken anders over hun ideale collega dan mensen met meer ervaring. Zo vinden zij het fijn als hun collega’s begripvol, serieus en zelfverzekerd zijn. Medewerkers die net voor hun pensioen zitten, vinden vooral betrouwbaarheid essentieel.



Roddelcultuur

Zoals aan alles een keerzijde zit, hebben ook medewerkers minder positieve eigenschappen. Niet zelden wordt hierover achter elkaars rug om geklaagd. 23 procent ontkent dat er sprake is van een roddelcultuur bij hen op de werkvloer, tegenover 45 procent van de Nederlandse werknemers die zegt van wel. 31 procent laat zich er niet over uit. Kijkend naar verschillende sectoren, is te zien dat in overheid en openbaar bestuur het meest geklaagd wordt achter elkaars rug om. In bouw en industrie het minst.

Marijn de Geus, CEO van TrainTool, herkent het beeld: "De uitkomsten zeggen veel over wat mensen zoeken in werk, dat blijkt vooral een positieve sfeer. Vrolijke collega’s die voor elkaar klaarstaan. Tegelijkertijd blijkt men niet alles met de persoon zelf te bespreken. Klantvriendelijkheid is in veel bedrijven een speerpunt, maar collega-vriendelijkheid zou dat ook moeten zijn. Interne communicatie draagt evengoed bij aan succes."