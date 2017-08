 Waar dient u op te letten bij het taxeren van de woning?

Kent u de verschillende soorten taxaties? - Of u nu een woning wenst te kopen, verkopen of verbouwen. Het is soms verstandig en vaak zelfs noodzakelijk om een taxatie uit te laten voeren. Bij een taxatie wordt de waarde van de woning bepaald.



Wat de reden voor een taxatie ook is: het is belangrijk om te weten welke taxaties er zijn en waar u op dient te letten als u een huis wenst te laten taxeren. Als u zich een beetje verdiept in de materie en weet wat u dient te doen, kunt u zelfs geld besparen. Dat schrijft Roel Witteman.



Een taxatie laten uitvoeren, hoezo?

U kunt diverse redenen hebben. Witteman: "Stel u wilt een huis kopen. Dan wil de hypotheekverstrekker de waarde van het huis weten om te controleren of die in verhouding staat tot de aangevraagde lening. Mede op basis van de taxatie maakt de hypotheekverstrekker een keuze om wel of geen hypotheek aan u te verstrekken.

Een andere reden om te taxeren is bij de verkoop van uw woning. Als u het huis te koop wilt zetten, is het handig om vooraf te weten wat de reële verkoopwaarde is. Zo voorkomt u dat u een te lage verkoopprijs hanteert. Besluit u om de woning te verbouwen? Dan heeft u bij het afsluiten van de hypotheek vaak een taxatierapport nodig met de waarde van het huis na de verbouwing. De taxateur houdt dan rekening met de verbouwing die u wenst te laten uitvoeren. Een woning met nieuwe uitbouw is vaak meer waard dan zonder uitbouw."



Wat voor taxaties zijn er?

Als u een taxatie aanvraagt, is het goed om te weten dat er een aantal soorten taxaties zijn:

Standaard taxatie: Deze standaard taxatie wordt niet gecontroleerd door gecertificeerde instituten zoals het Nederlands Woning Waarde Instituut (NWWI). De taxatie wordt onder meer uitgevoerd bij de verkoop of aankoop van een woning.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) taxatie: Deze taxatie wordt geaccepteerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen voor NHG. De taxateur moet gecertificeerd zijn bij het NWWI.

NWWI taxatie: Sommige geldverstrekkers accepteren alleen taxatierapporten van taxateurs die aangesloten zijn bij het NWWI. Het NWWI is een taxatie-instituut en geldt als validatie-keurmerk voor taxateurs. Wat zijn de kosten van een taxateur?

U kunt zelf een taxateur kiezen of de hulp inschakelen van een hypotheekadviseur of makelaar. Witteman: "Als u zelf een taxateur kiest, kunt u mogelijk geld besparen. U hoeft dan immers geen bemiddelingskosten te betalen. Gaat u zelf een taxateur aanwijzen? Dan loont het om een aantal taxateurs met elkaar te vergelijken. Er kunnen namelijk flinke prijsverschillen zijn tussen de taxateurs. Deze kunnen oplopen tot tientallen euro’s."



Welke taxateur kiest u dan?

Witteman: "Een taxateur moet voldoen aan de voorwaarden die de desbetreffende geldverstrekker stelt. Daarom is het bij uw keuze verstandig om na te gaan of de taxateur is aangesloten bij een beroepsorganisatie. Bekijk ook of de taxateur gecertificeerd is, bijvoorbeeld bij NWWI."