 Directe data-uitwisseling Europese organisaties stijgt

Interconnectie vormt basis voor huidige digitale samenleving - Dataverkeer tussen bedrijven in Europa stijgt jaarlijks met zo’n 44 procent. Dit blijkt uit de Global Interconnection Index van Equinix.



Via interconnectie kunnen bedrijven hun digitale diensten integreren met providers en partners, waardoor ze real-time met elkaar kunnen samenwerken. Met een jaarlijkse stijging van 61 procent stijgt de brandbreedte van interconnectie in de sectoren ‘banken’ en ‘verzekeraars’ het hardst.



Continu online

"We zijn tegenwoordig voortdurend online te vinden," zegt Michiel Eielts, Managing Director Equinix Benelux. "Om dit te bewerkstelligen moeten organisaties continu in verbinding staat met elkaar en hun digitale gegevens real-time uitwisselen. Veel mensen weten niet dat datacenters hier de basis voor zijn en dat ze ervoor zorgen dat organisaties direct met elkaar in verbinding staan." Interconnectiebandbreedte wordt gedefinieerd als de mogelijkheid om data uit te wisselen via directe private verbindingen op uitwisselingspunten die zich in netwerk-neutrale colocatiedatacenters bevinden.



Groei in Europa

"Ondernemingen in alle sectoren zoeken inmiddels direct verbinding met elkaar, creëren nieuwe ecosystemen en breiden hun digitale business uit," zegt Eielts. "Om relevant te blijven in de huidige markt is het van belang dat organisaties veilig en direct data kunnen uitwisselen met partners. Zo’n plek, waarbij interconnectiviteit centraal staat, is alleen te realiseren in een datacenter."

De groei in Europa wordt bepaald door een aantal factoren, waaronder datasoevereiniteit en de noodzaak voor Europese bedrijven om informatie uit te wisselen met andere bedrijven. Industrieën die de komende jaren de meeste groei zullen doormaken zijn de overheid en onderwijs, gezondheidszorg en banken en verzekeraars. Respectievelijk stijgen zij de komende twee jaar met 64 procent, 67 procent en 58 procent. Terwijl Londen naar verwachting de grootste interconnectiemarkt blijft in Europa, zal Frankfurt Amsterdam rond 2020 waarschijnlijk inhalen als de een-na-grootste Europese interconnectiemarkt. Deze positie van Frankfurt is te danken aan het goede vestigingsklimaat voor de bancaire wereld.



Interconnectie basis voor cybersecurity

De digitalisering zorgt voor disruptie in alle sectoren en dwingt bedrijven tot transformatie van hun business en IT-infrastructuur. De verwachting is dat zestig procent van alle digitale organisaties in 2020 met grote storingen kampt, omdat de beveiliging niet op orde is. Het managen van de digitale veiligheid vraagt om interconnectie van applicaties, data, netwerken en beveiligingscontrole via colocatie. "Via directe private verbindingen in netwerk-neutrale colocatiedatacenters wordt de kans op cybercrime tot het minimum beperkt, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van het publieke internet," zegt Penny Jones, senior analyst bij 451 Research.