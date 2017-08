 Bedrijven negeren advies overheid over IT-beveiliging

IT-security moet hoger op de agenda - Bijna de helft van de Nederlandse organisaties geeft te weinig uit aan IT-security, vinden de IT-professionals die bij die organisaties werken.



Initiatieven van de overheid om de IT-beveiliging aan te scherpen, lijken te mislukken. Dat blijkt uit onderzoek van AG Connect.

44 procent van de IT-professionals die deelnamen aan het AG Connect-onderzoek ‘De Staat van de IT-beveiliging’ is van mening dat zijn of haar organisatie te weinig geld uitgeeft aan IT-beveiliging. In onze van IT-netwerken aan elkaar geknoopte wereld is 44 procent een angstaanjagend percentage. Hacks kunnen immers voor ernstige ontwrichting van de bedrijfsvoering leiden. De ransomware-aanval bewees dat onlangs, toen slecht beveiligde bedrijven een gevaar werden voor hun zakenpartners.



Budget moet omhoog

De Cyber Security Raad adviseerde vorig jaar al om de uitgaven aan IT-beveiliging op te schroeven naar tien procent van het IT-budget. Driekwart van de respondenten vindt dit een zinnig advies. Maar bij bijna 80 procent van respondenten die weten welk deel van het budget aan beveiliging is toegewezen, ligt dit percentage beneden die tien procent. Bij vijf van de acht ligt het percentage zelfs beneden de vijf procent.

De meeste respondenten verwachten dat de organisatie waar zij werken meer geld gaat besteden aan IT-beveiliging. Maar 46 procent meldt dat het budget naar verwachting niet verhoogd wordt.



Overheidsstimulans

Opmerkelijk is dat initiatieven van de overheid die een stimulans willen geven aan IT- beveiliging, de doelgroep niet bereiken of met schouderophalen ontvangen worden. Het eerdergenoemde advies van de Cyber Security Raad om tien procent van het IT-budget voor IT-beveiliging te reserveren, is bij bijna twee derde van de respondenten geen onderwerp van gesprek geweest binnen de organisatie.

Driekwart van de respondenten zegt de Veilige E-mail Coalitie niet te kennen. Dit initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken, het Forum Standaardisatie, PostNL, KPN, Betaalvereniging Nederland, DDMA, Thuiswinkel.org en VNO-NCW ijvert voor een betere bescherming van internet en e-mail. Van de respondenten die deze coalitie wel kennen, heeft 82 procent de door de coalitie geadviseerde maatregelen nog niet genomen. Meer dan de helft van die 82 procent gaat dat ook niet voor 2020 doen.



Dit onderzoek van AG Connect is uitgevoerd in juli en augustus 2017. In totaal hebben 325 respondenten de online vragenlijst ingevuld. Meer informatie vindt u hier.