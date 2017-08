 5,5 procent meer nieuwe auto’s geregistreerd in juli

Minder plugin-hybride auto's verkocht - In juli 2017 werden in Nederland 32.735 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 5,5 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit de officiële verkoopcijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC.



Het totale aantal nieuwe auto’s in de eerste zeven maanden van het jaar bedraagt 258.912, oftewel 15,1 procent meer dan in de periode januari tot en met juli 2016.



Verdwijnen fiscale voordelen

Door het verdwijnen van de fiscale voordelen voor zakelijke rijders is het aandeel plug-in hybride auto’s in de totale verkoop inmiddels gedaald tot onder vijf procent, terwijl dit vorig jaar bijna acht procent was en in 2015 nog bijna dertien procent. Alleen volelektrische voertuigen genieten nog een aanzienlijk belastingvoordeel en hun aandeel is ten opzichte van 2015 dan ook verdubbeld, van ruim 0,7 naar bijna 1,5 procent van de totale autoverkoop. Ruim driekwart van de verkochte auto’s dit jaar is een reguliere benzinevariant. BOVAG en RAI Vereniging verwachten dat er in 2017 in totaal 415.000 nieuwe personenauto’s worden geregistreerd.



De meest geregistreerde merken in juli 2017 waren:

Volkswagen: 4.043 stuks en 12,4 procent marktaandeel Opel: 2.758 stuks; 8,4 procent Peugeot: 2.521 stuks; 7,7 procent Renault: 2.267 stuks; 6,9 procent Toyota: 2.084 stuks; 6,4 procent De meest geregistreerde modellen in juli 2017 waren:

Volkswagen Polo: 1.189 stuks; 3,6 procent marktaandeel Volkswagen Golf (inclusief Sportsvan): 993 stuks; 3,0 procent Kia Picanto: 881 stuks; 2,7 procent Opel Astra: 827 stuks; 2,5 procent Volkswagen Up: 818 stuks; 2,5 procent