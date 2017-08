  Mobiele apps & vakantie: expert tips voor CEO’s

Mobiele apps onmisbaar voor manager - Mobiele apps: als moderne manager kunt u niet meer zonder. Op het vliegveld beantwoordt u nog even wat dringende e-mails en checkt u via uw crm app nog even de laatste gegevens over de klant waarnaar u onderweg bent.



Zo zijn u en uw medewerkers altijd up-to-date. Er zitten echter ook risico’s aan deze ongebonden bereikbaarheid. Want hoe zorgt u voor een goede werk-privé balans als u op vakantie gaat?



1. Maak een plan van aanpak

Een goede voorbereiding is het halve werk. Welke taken kunt u delegeren en welke moet u echt nog verzorgen tijdens uw vakantie? Omdat het tegenwoordig mogelijk is om overal te werken waar wifi is en er ook geen extra roamingkosten betaald te hoeven worden binnen Europa, kan het verleidelijk zijn de overdracht niet goed te regelen. Maar wanneer taken niet worden overgedragen vooraf aan uw vakantie, krijgt u een ongewilde werkvakantie. Eén keer een overboeking doen in verband met de btw-aangifte is natuurlijk geen probleem. Maar elke dag taken inpassen in uw vakantieplanning, leidt geheid tot stress.

Zit uw bedrijf net in een grote groeiperiode, waardoor er nog veel taken zijn die u maar moeilijk kunt overdragen? Plan dan bijvoorbeeld één week een (werk)vakantie in, de week voordat u op vakantie gaat met uw gezin. Deze week kunt u dan gebruiken om alle taken af te werken, zodat uw hoofd daarna ook echt vrij is om te gaan genieten van een vakantie met uw gezin. Wanneer u geen gezin heeft, overleg dan met uw partner of andere reisgenoten over een werkbaar model tijdens de vakantie. Vooraf plannen voorkomt een hoop stress en irritaties, voor alle partijen. Ook wanneer u alleen reist is het goed hier van tevoren over na te denken. Zo af en toe heeft een mens toch echt wat tijd vrij van het werk nodig om te kunnen ontspannen.



2. Instellen apps

Stem de gemaakte afspraken met het thuisfront ook af met uw medewerkers op kantoor. Bespreek wie u op bepaalde tijdstippen mag bellen en waarover. Geef uw vertrouwelingen op kantoor desnoods tijdelijk meer bevoegdheden. In online tools zijn de bevoegdheden van medewerkers vaak eenvoudig te up en downgraden en dus aan te passen aan uw vakantie.

Pas ook uw eigen apps aan op uw vakantie. Welke functies zijn noodzakelijk? En welke kunnen wel even uit? Door ervoor te zorgen dat u alleen de meest noodzakelijke dingen kan inzien, beschermt u uzelf tijdens uw vakantie. Zo bent u er zeker van dat u op vakantie geen tijd kwijt bent aan zaken die ook na uw vakantie nog aangepakt kunnen worden.



3. Gecontroleerde afstand

Maak het uzelf makkelijk en houdt u tijdens de vakantie aan de gemaakte afspraken. Dit kan door uw mobiel tussendoor op te bergen of de werkgerelateerde apps uit te zetten. Zo komt u op het terras niet in de verleiding om toch even uw boekhoud of crm app de stand van zaken te checken. Blijkt uw bankrekening gedaald of is die ene grote lead definitief verloren gegaan, dan zit u hier namelijk de komende uren weer mee in uw hoofd. Zonde van die mooie vakantiedag. Fijne vakantie!