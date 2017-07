 Zes tips om toptalent te vinden en te binden

Snelle follow up scoort - Onlangs berichtte het UWV al: het gaat goed met de werkvoorziening in Nederland. Steeds minder mensen zitten zonder werk. Bedrijven durven (weer) extra mensen aan te nemen, talent is actiever op de arbeidsmarkt en staat weer open voor het maken van (vervolg) stappen.



LinkedIn vroeg voor hun jaarlijkse ‘inside the mind of today’s candidate’ onderzoek 6.500 professionals en 7.700 recente baanwisselaars naar hun ervaringen met recruitment. Het onderzoek geeft inzicht in wat professionals drijft en wat ze belangrijk vinden in het sollicitatieproces.

En wat blijkt? Maar liefst 90 procent van de professionals staat open voor nieuwe carrièrekansen. Twee derde (63 procent) voelt zich gevleid op het moment dat een recruiter contact opneemt. De kans dat die ene top-professional open staat voor een gesprek is dus heel erg groot! Maar hoe zorgy u ervoor dat talent voor u in beweging komt?



Zorg dat u zichtbaar en vindbaar bent Talent neemt de tijd om zich te oriënteren op een baan, werkgever en potentiële

collega’s. Voordat zij de stap zetten om te daadwerkelijk te solliciteren zijn er tot twee maanden voorbij. Oriënteren doen zij hoofdzakelijk via de website van het desbetreffende bedrijf (53 procent), LinkedIn (38 procent) en via zoekmachines (35 procent). Volgt er een sollicitatiegesprek, dan verdiept talent zich verder. 65 procent zorgt dat zij de website kennen.

De website is dus de voornaamste informatiebron voor talent. Deze op orde hebben is essentieel voor een goede eerste indruk. Zorg ervoor dat deze up to date is en dat de bedrijfscultuur goed weerspiegelt. Bijvoorbeeld doordat werknemers zelf aan het woord zijn. Niets is eerlijker en representatiever dan dat.



2. Salaris is weer een belangrijkere trigger

Money makes the world go round - en dat geldt ook in het aantrekken van nieuw talent. Bijna de helft (45 procent) geeft aan dat dat voor hen een reden is om van baan te switchen.

Daarnaast blijkt talent gevoelig voor een betere match met vaardigheden en interesses (37 procent) en voor doorgroeimogelijkheden (37 procent). Ook de kans op meer uitdaging in een nieuwe functie is een belangrijke reden om niet te blijven waar ze zitten (36 procent).



3. Zorg dat het om hen draait

Hoewel bijna alle professionals aangeven wel open te staan voor benadering, zijn ze niet allemaal direct enthousiast bij een benadering. De intenties van een recruiter moeten oprecht zijn en een goede voorbereiding is de sleutel. Spreek iemand direct aan. Bijvoorbeeld: ‘Je hebt de expertise om ons team te leiden, en dat blijkt uit….’. En niet: ‘Ik heb een baan beschikbaar die het volgende inhoudt…’

Erica van Ommen, partner bij Women-at-Work: ‘De intenties vanuit een recruiter moeten niet overkomen als een kunstje en dit onderscheidt dus ook direct goede recruiters. Zij bereiden zich goed voor, hebben de juiste antennes uitstaan en maken met gepast enthousiasme contact.’







4. Personaliseer het contact met details

Dit lijkt makkelijker dan het is. Spreek kandidaten aan op details die u gevonden hebt binnen hun LinkedIn-profiel, maar ook daarbuiten. Zo weten zij dat je moeite hebt gedaan gedegen onderzoek te doen en oprechte interesse toont in wie u voor hebt en wat diegene doet. Door een algemene mail prikt talent zo heen. Het gaat om aandacht.



5. Geef een goed beeld van de desbetreffende functie

Wees duidelijk over waarom u iemand benadert en welke vaardigheden daarbij passen. Geef aan wat u precies in diegene ziet en waarom deze functie een mooie kans is. Van Ommen tipt: "Zorg dat ieder bericht maatwerk is en voorkom knip en plakwerk. Wanneer u uw aandacht verliest zal u dat direct terugzien in de conversie."



6. Zorg voor een menselijke benadering

Schrijf zoals u spreekt, zonder moeilijk jargon en formaliteiten. Wees enthousiast en vooral uzelf. Lees bijvoorbeeld eens uw bericht hardop voor om te checken hoe dat ‘klinkt’. Van Ommen: "Een bevlogen recruiter doet dit uit zichzelf. En stelt ook verrassende vragen tijdens een eerste telefoongesprek. Dus niet iemand ‘in een functie’ praten, maar het belang van de kandidaat en zijn of haar carrière voorop zetten. Zo neemt u uw vak als recruiter serieus én wordt u zelf ook serieus genomen.’



Heb geduld, maar stay connected

Overigens hoeft het gehele sollicitatieproces niet over een nacht ijs te gaan. Gemiddeld duurt dit proces twee tot drie maanden, waarbij sollicitanten gemiddeld drie gesprekken hebben. Over het algemeen vinden zij dat prima (84 procent). Wel scoort u extra punten door een snelle follow up of update na ieder gesprek. Vier op de tien kandidaten geeft aan dat prettig te vinden. Ook korte feedback na een gesprek wordt goed ontvangen door 36 procent van de sollicitanten. Zorg er dus voor dat u in het proces in contact blijft met de kandidaten. Blijf betrokken. Daarmee bouwt u aan een waardevolle en duurzame connectie. Is de ene baan geen perfecte match, dan wellicht een volgende wel!