 Vijf tips om stress te voorkomen

Waarom Nederlanders zo weinig stress kennen - Nederlanders kennen maar weinig stress. Dit is terug te lezen in het rapport ‘De geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’ van Robert Half.



Wereldwijd werden meer dan 23.000 werknemers ondervraagd, waarvan 1300 Nederlanders. Met een score van 55,9 op 100 (een hoge score betekent een laag stressniveau) kennen Nederlandse werknemers de minste stress van alle landen die werden onderzocht. Hoe komt het toch dat Nederlanders zo weinig stress kennen ten opzichte van andere landen?



Drie redenen

In het onderzoek komen drie belangrijke redenen naar voren. Allereerst is opvallend dat 95 procent aangeeft zichzelf te kunnen zijn op het werk. De enige uitzondering hierin zijn mensen die bij verzekeraars werken. Daarvan heeft 50 procent het gevoel zich niet anders voor te hoeven doen. Een andere belangrijke reden is de balans tussen werk en privé. Ruim 66 procent van de ondervraagden geeft aan erg tevreden te zijn over deze balans. Tot slot geeft 68 procent aan veel inspraak te hebben in hun werkzaamheden. Dit is tevens het hoogste percentage van alle onderzochte landen.



Vijf tips

Toch kunt u niet altijd voorkomen dat u in stresssituaties terecht komt. Daarom geeft Robert Half vijf tips om zaken niet te laten escaleren.



1. Vraag tijdig om hulp en delegeer

Als ellenlange to-dolijsten, proucten met tegenstrijdige deadlines of terugkerende piekmomenten in de workload stress geven, wordt het misschien tijd dat u uw manager om hulp vraagt. Hij of zij kan uw huidige werkdruk analyseren en helpen prioriteiten te stellen.

Het is tevens van belang dat de potentie van elke medewerker volledig benut wordt door taken te delegeren op basis van de individuele kwaliteiten van elk teamlid. Als bepaalde vaardigheden ontbreken, overleg dan met de manager of er een (tijdelijke) werknemer, op junior of senior niveau, aan het team toegevoegd kan worden.



2. Blijf uzelf ontwikkelen

Blijf vaardigheden ontwikkelen aan de hand van opleidingen en trainingen. Op die manier investeer t u in uw eigen groeipotentieel en carrière en kan uw werkgever zich beter voorbereiden op extra proucten. Het allerbelangrijkste aan uzelf te blijven ontwikkelen is dat het uw zelfvertrouwen enorm vergroot. En dat helpt weer goed tegen stress.



3. Vind de juiste werk-privébalans

Bedrijven erkennen steeds meer het belang van een goede werk-privébalans en proberen actief omgevingen met een betere werkervaring te creëren. Als u zich zorgen maakt over de werk-privébalans, ga dan samen met de manager op zoek naar mogelijke oplossingen, besteed meer aandacht aan goed timemanagement en probeer wat werk te delegeren. Neem werkstress ook niet mee naar huis. Alleen zo kunt u echt ‘quality time’ met uw gezin doorbrengen.



4. Bouw een goede relatie op met collega's

Volgens het onderzoek zijn werknemers die een goede band hebben met hun collega's 2,7 keer zo gelukkig in hun baan. We brengen een groot deel van onze tijd door op het werk. Daarom is het ook belangrijk dat onze collega's een steun voor ons zijn en dat we op hen kunnen rekenen op de werkvloer. Jammer genoeg kunnen onze relaties met collega's soms verzuren door een verschillende aanpak of gewoon ongeduldigheid. Probeer de problemen aan te pakken voordat ze aan uw mentale en fysieke gezondheid knagen of uw werktevredenheid beïnvloeden.



5. Wees bedachtzaam en zorg voor uzelf

We mopperen maar al te graag en te vaak dat we zo gestrest zijn op het werk, maar misschien vormen wij zelf ook een bron van stress. Iedereen heeft zijn eigen stressprikkels en drempels, maar sommigen zijn vatbaarder voor angstgevoelens of overbezorgdheid. Stress kan zich uiten in een waaier van gezondheidsproblemen, zoals spijsverteringsproblemen, slapeloosheid, hoofdpijn en huidproblemen. Die gezondheidsproblemen doen u huidige stressniveau nog meer de hoogte in gaan. Positief denken is hierbij de sleutel tot een ontspannen werksfeer. Bovendien is het van belang om de lat nooit te hoog te leggen. Wees realistisch. Alleen dan zult u uzelf nooit teleurstellen.



Inspraak

"Al zijn Nederlanders nog zo optimistisch en het minst stressvol van alle landen die wij onderzochten, we moeten blijven oppassen dat we niet de fout ingaan. Hierbij staat u zelf aan het roer," zegt Ricardo van Popering, Senior Business Manager bij Robert Half. "U weet van uzelf het beste wat ue sterke en zwakke punten zijn. Gelukkig heerst er in Nederland over het algemeen een werksfeer waarbij we zelf erg veel inspraak hebben in onze werkzaamheden. Dit is een erg belangrijke pijler voor geluk op de werkvloer, wat weer leidt tot minder stress."

Download het rapport ‘Op naar werk waar u happy van wordt: de geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’ van Robert Half.